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El derrumbe de la OPEP: pierde el 25% de producción en una década y deja a EE.UU. sin competidor

El derrumbe de la OPEP: pierde el 25% de producción en una década y deja a EE.UU. sin competidor

Todas las miradas están puestas en Venezuela, que podría ser el siguiente país en salir de la organización petrolera

| etiquetas: derrumbe , opep , pierde , producción , década , deja , eeuu , competidor
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1 comentarios
2 0 0 K 39 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Es a lo que lleva la constante búsqueda de democracia en el mundo ... que encuentras petróleo.

:roll:
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menéame