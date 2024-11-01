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Derrota del PP frente a RTVE: Rechazada la denuncia contra el programa de Silvia Intxaurrondo por un rótulo emitido por error
La formación derechista ha sufrido un triple varapalo en su cruzada con RTVE, ya que la Junta Electoral Central ha archivado también otras dos denuncias contra RNE
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