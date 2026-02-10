·
La derogación de la Ley de Memoria sigue su curso
La derogación de esta Ley fue uno de los compromisos que adquirió el PP con Vox para aprobar los presupuestos de 2025 el pasado julio.
|
etiquetas
:
baleares
,
derogación
,
memoria histórica
4
1
0
K
42
actualidad
4 comentarios
#4
Chinchorro
*
#2
Totalmente. Ya lo estoy disfrutando de hecho.
0
K
12
#1
Chinchorro
Las cosas que de verdad importan a la ciudadanía.
Cómo lo van a gozar sus votantes. Va a ser un espectáculo digno.
0
K
12
#2
ewok
#1
¿Y tú? ¿Lo vas a gozar?
0
K
12
#3
VFR
La verdad que sí
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Cómo lo van a gozar sus votantes. Va a ser un espectáculo digno.