Derechos laborales en China

Para garantizar el cumplimiento, tenga en cuenta la cantidad máxima de horas que los empleados pueden trabajar cada día y semana. La Ley Laboral de la República Popular China establece que los empleados no pueden trabajar más de 8 horas al día o 44 horas a la semana. También designa una semana 5-day laboral. Los empleados generalmente trabajan de 8 a.m. a 6 p.m. todos los días con un descanso para 2-hour almorzar entre el mediodía y el 2 p.m.

capitan__nemo #5 capitan__nemo
Sí claro como todas las horas extras no pagadas en España que no se pagan, ni se registran, ni se cotizan.
Ysinembargosemueve #3 Ysinembargosemueve
Vaya por dios, reaulta que lo que algunos llevamos repitiendo años es real, en China tienen tantos ó más derechos laborales que aqui.
#1 xazazu
La Ley Laboral de la República Popular China establece que los empleados no pueden trabajar más de 8 horas al día o 44 horas a la semana.

La gente que ha puesto fábricas en China informan de que es totalmente imposible cumplir eso, por mucho que quieras hacerlo, los trabajadores huirán a donde puedan trabajar más.
estemenda #2 estemenda *
#1 Cita, enlace o referencia requeridas, septiembre de 2025. El papel lo aguanta todo ¿verdad? :peineta:
Graffin #6 Graffin
#1 Las 600 personas que conozco que han montado fábricas en china dicen lo contrario.
A esto podemos jugar todos.
#4 Ethereum
Siguen echando jornadas de 20 horas. Dormir y comer en el propio puesto de trabajo de cara al público sigue siendo algo normal, de hecho es lo más normal. Aunque aquí en mnm China es la Arcadia feliz y Xi Jinping un gran gestor filántropo que se pasea a lomos de un unicornio.
