Derechos laborales en China

Para garantizar el cumplimiento, tenga en cuenta la cantidad máxima de horas que los empleados pueden trabajar cada día y semana. La Ley Laboral de la República Popular China establece que los empleados no pueden trabajar más de 8 horas al día o 44 horas a la semana. También designa una semana 5-day laboral. Los empleados generalmente trabajan de 8 a.m. a 6 p.m. todos los días con un descanso para 2-hour almorzar entre el mediodía y el 2 p.m.