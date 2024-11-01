El derecho a ser inservible: El fin de la era del sacrificio  

Durante décadas, nos han vendido la economía de servicios como la cúspide de la civilización moderna. Nos dijeron que una sociedad donde podías pedir una cena a domicilio a las tres de la mañana o tener a alguien limpiando tus cristales por un salario de miseria era una sociedad «avanzada». Pero miren de cerca a ese camarero con las piernas hinchadas, a esa cuidadora sin horas de sueño o al administrativo cuya alma se disuelve en una pantalla para el beneficio ajeno. Lo que vemos no es progreso; es la institucionalización de la servidumbre.