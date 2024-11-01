edición general
Derecho internacional

El 6 de enero de 2021, el mundo pudo ver a una turba de peligrosos zumbados de ultraderecha asaltando el Capitolio después de que la policía les abriera paso viéndose superados en número. Patearon cámaras y se pasearon por otros lugares del país con sus fusiles en ristre. Ese fue el regalo de reyes de Donald Trump a su país, un intento golpe de estado disfrazado de revuelta popular. En junio de 2022, la comisión selecta de la Cámara de Representantes de EEUU que investigó los sucesos del 6 de enero de 2021 documentó cómo Donald Trump montó y

Spirito
La democracia de las democracias, el pais de las libertades, la nación que en las películas va repartiendo "democracia" y luz a los confines más oscuros y salva al mundo de los malos malosos del aquí y del más allá, quedó en evidencia.

Y bueno, la saga continúa cada vez más delirante y peligrosa en un retorcido culebrón de sádicos tiranoides que no parece tener fin.

Yanquilandia, se llama la serie.
VFR
Por ver que ha pasado en otros lugares con extremistas fascistas:
"La Audiencia Nacional no sólo ha desechado las acusaciones de agresión contra 19 de los 20 encausados (uno de los acusados se encuentra en rebeldía), sino que va al fondo del asunto y pone el derecho a manifestarse por encima del supuesto peligro que esta actuación podría haber significado para el Parlamento."
