La derecha clama agravio mientras se beneficia: el PP y la quita de la deuda autonómica

El 75% de los más de 83.000 millones condonados recaen sobre comunidades gobernadas por el Partido Popular, que denuncia privilegios inexistentes mientras acepta el alivio fiscal. Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Murcia o Madrid aparecen entre las principales beneficiadas. Y sin embargo, el argumentario conservador repite una y otra vez el mantra de la “compensación a Cataluña” como si fuera dogma.