La derecha clama agravio mientras se beneficia: el PP y la quita de la deuda autonómica

El 75% de los más de 83.000 millones condonados recaen sobre comunidades gobernadas por el Partido Popular, que denuncia privilegios inexistentes mientras acepta el alivio fiscal. Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Murcia o Madrid aparecen entre las principales beneficiadas. Y sin embargo, el argumentario conservador repite una y otra vez el mantra de la “compensación a Cataluña” como si fuera dogma.
| etiquetas: deuda , fla , pp , vox , derecha , engaño , autonomico , catalanofobia
Si, es dogma, El dogma de los pusilánimes fascistoides de mierda y de los perros de sus votantes, que en su infinita y miserable ignorancia y mediocridad, a tal cual cánido estupido solo son capazes de ver el dedo aun cuando este señala a la luna.
En este puto pais si la estupidez flotara, jamas veriamos el sol !!
Y en privado se frotan las manos haciendo números con las nuevas posibilidades de endeudamiento y negocio en aquellas comunidades que controlan.