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Depredadores de apuestas y acoso a medianoche, la epidemia silenciosa que infecta la NBA
Muchos de los masivos debates abiertos este año en la NBA han contribuido a silenciar una capa más siniestra y peligrosa: el creciente acoso violento que sufren los jugadores por las apuestas en tiempo real
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Veo
Método Cantona en el pabellón y por lo menos podrán jugar en paz... que los multen, y que en casa multa salga en los titulares "jugador de NBA es multado por agredir a un acosador".
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