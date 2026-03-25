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Depredadores de apuestas y acoso a medianoche, la epidemia silenciosa que infecta la NBA

Muchos de los masivos debates abiertos este año en la NBA han contribuido a silenciar una capa más siniestra y peligrosa: el creciente acoso violento que sufren los jugadores por las apuestas en tiempo real

| etiquetas: apuestas , acoso , nba
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1 comentarios
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Veo #1 Veo
Método Cantona en el pabellón y por lo menos podrán jugar en paz... que los multen, y que en casa multa salga en los titulares "jugador de NBA es multado por agredir a un acosador".
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menéame