edición general
3 meneos
14 clics
El deporte podría elevar sus ingresos si cierra la brecha digital

El deporte podría elevar sus ingresos si cierra la brecha digital

Las ventas de la industria mundial del deporte totalizaron 521.000 millones de dólares en 2024 y están creciendo a una tasa media del 8% anual. A pesar del fuerte ritmo de expansión, un estudio de Morgan Stanley Research muestra que hay oportunidades para mucho más.

| etiquetas: deporte , ingresos , brecha , digital
2 1 0 K 21 actualidad
5 comentarios
2 1 0 K 21 actualidad
WcPC #1 WcPC
Un negocio que crece al 8% y cree que puede seguir creciendo indefinidamente...
Menudos psicópatas.
0 K 12
#5 perica_we
vender 4.... o vender 400
recordais la época en que todos los sábados daban en abierto el mejor partido de fútbol de la jornada? o los domingos todos viendo las motos... cuanto valdría ahora un anuncio para 5millones de espectadores todas las semanas? porque dudo que lleguen al millón fuera de clásicos.
0 K 7
Rokadas98 #2 Rokadas98
Y si un buen día, la gente decide darse de baja de todas las plataformas de televisión qué pasaría con el fútbol y todo los demás.
0 K 7
alcama #3 alcama
#2 Como cuando la gente se iba a dar de baja de Netflix...
Spoiler: Netflix sigue funcionando
0 K 5
#4 R2dC
#2 Que sobrevivirían gracias al merchandising sobrevalorado y mega-preciado y las entradas al campo de futbol, sobrevaloradas y mega-preciadas.

Por que ya ni de las licencias de videojuegos.
1 K 19

menéame