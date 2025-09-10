Charlie Kirk, destacado activista conservador y aliado de Trump, muere tras tiroteo en evento en campus de Utah [ENG]

Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado el miércoles tras recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah, según escribió el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social. Tenía 31 años
| etiquetas: charlie , muerte , kirk , tiroteo
www.newsweek.com/charlie-kirk-says-gun-deaths-worth-it-2nd-amendment-1
Los comentarios de Kirk se producen aproximadamente una semana después de que tres niños y tres adultos fueran asesinados en la Christian Covenant School en Nashville, Tennessee.
Parece que después de bombardear Qatar, Siria, Gaza a Israel hoy aún le quedaban ganas de matar más
x.com/comuflauta/status/1965874400118403394/
Murió por dedicarse a hablar en público y poder preguntarle y rebatir sus ideas en público.
www.youtube.com/watch?v=3RkLe1Z7hp4
www.newsweek.com/charlie-kirk-says-gun-deaths-worth-it-2nd-amendment-1
Los comentarios de Kirk se producen aproximadamente una semana después de que tres niños y tres adultos fueran asesinados en la Christian Covenant School en Nashville, Tennessee.
Es curioso, porque el hijo de puta que tienes enfrente piensa exactamente lo mismo. Y sucesos como éste le hacen reafirmar y justificar aún más esa idea.
Mañana le toca al dictador actual y miraremos para otro lado no vayamos a ser tan hijo puta como él
El caminonde justificar la violencia sólo encuentra más violencia
en.wikipedia.org/wiki/2025_shootings_of_Minnesota_legislators
en.wikipedia.org/wiki/List_of_members_of_the_United_States_Congress_wh
> El caso de Minnesota aún no está claro los motivos
En este tampoco están claros los motivos, pero por alguna extraña razón los motivos de Minessota no son relevantes, pero aquí parece que sí son relevantes los motivos aún sin saberlos.
> qué figura de izquierdas pública y famosa ha sido ejecutada a plena luz del día y en pleno directo
Ah, ya, que los de Minessota no cuentan por extrañas circunstancias que vamos a adaptar para que sólo cuenten los que nos interesa.
Aquí tienes a otro que estaba en público: en.wikipedia.org/wiki/Clementa_C._Pinckney pero como era en una iglesia y no estaba televisado ni subido a internet tampoco cuenta, no?
Para empezar cierre de universidades.
El miedo no cambia de bando. Crece.
Eso sí, a mis políticos ni mirarlos. Que guapo es Pedro Sánchez leñe!
Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado el miércoles tras recibir un disparo en un acto celebrado en la Universidad del Valle de Utah, según escribió el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social. Tenía 31 años.
Mientras Trump remodelaba el Partido Republicano, Kirk encarnaba el nuevo conservadurismo populista del partido en la era de las redes sociales.
La participación de Kirk comenzó a raíz del… » ver todo el comentario
Supongo que se refieren a la empatía con los pobres, porque está claro que con los WASP adinerados hay que ser empático.
DEP
La sociopatia tambien abunda en la izquierda, creo que hasta mas, porque creen que es mas facil vender ese "producto" a los obreros y trincar con ello. Eso es la politica
Están bien muertos si son de derechas porque soy muy radical y de izquierdas
No me agrada su asesinato, aunque supongo que tendria razon y su muerte ayuda a mantener la segunda enmienda...
www.youtube.com/watch?v=3RkLe1Z7hp4
Hoy te toca tener los huevos de corbata porque te has dado cuenta de que tus amos también sangran. No pasa nada, un poco más de propaganda, por ejemplo diciendo que esto ha sido un trans porque justo estaba hablando de ello, y se te pasa.
Lo bueno de la gente que creéis ser de derechas es que sois como los toros, en cuanto os pongan algo ondulante nuevo delante se os olvida el mal trago.
Si pasa una catástrofe y tu punto es que debe ocurrir como mal menor, no creo que se pueda empatizar cuando te ocurre a ti.
No es porque sea de extrema derecha, es que siempre ha ninguneado las consecuencias de la segunda enmienda y ahora le ha tocado a él.
Según la noticia de APnews aparentemente Kirk estaba en medio de un debate sobre tiroteos y violencia debido a armas de fuego, haciendo el giro republicano actual de echarle las culpa a la gente trans y las bandas callejeras. Kirk era aferrimo defensor de la segunda emmienda y de la necesidad para todos de llevar armas de fuego. En Utah, donde se encontraba, está permitido llevar… » ver todo el comentario
Eso decía él.
mierdabulos.
Murió por dedicarse a hablar en público y poder preguntarle y rebatir sus ideas en público. Especialmente en campus.
Pena por la muerte de un ser vivo. Alegría por la dosis de karma. Si defiendes que la gente porte armas para matar, te arriesgas a cosas como esta. Es más difícil que le hubieran matado de una pedrada que de un disparo en el cuello.
—¿Hay muchos fascistas en vuestro país?
—Hay muchos que no saben que lo son, aunque lo descubrirán cuando llegue el momento.
Menuda pocilga de sociopatas
Colega, no se quién eres, pero estas regular de lo tuyo. Te acabo de reportar por bulo.
Edit: encima bloqueas, como si te fueses a librar de la respuesta o que me cuelgue de tu comentario...
"Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado el miércoles tras recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah, según escribió el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social. Tenía 31 años."
Puedo hacerlo en otros meneos, pero debe ser que como éste es mío, no puedo.
En el sector maga tampoco era muy buen visto últimamente y ya tuvo sus problemas cuando dijo esto
www.meneame.net/story/hemeroteca-charlie-kirk-dice-insurrectos-6-enero
Es lamentable que hayan matado de un balazo a un padre de familia, por imbécil y facha que fuese, pero los que declaráis culpables sin que haya ni sospechosos no os quedáis lejos.
Una página donde se dio una importancia total y absoluta a una bofetada y ahora se hacen bromas sobre un tío al que acaban de asesinar.
#16 Que tras leer los comentarios el que te de asco sea ese...