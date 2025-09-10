edición general
132 meneos
795 clics
Charlie Kirk, destacado activista conservador y aliado de Trump, muere tras tiroteo en evento en campus de Utah [ENG]

Charlie Kirk, destacado activista conservador y aliado de Trump, muere tras tiroteo en evento en campus de Utah [ENG]

Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado el miércoles tras recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah, según escribió el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social. Tenía 31 años

| etiquetas: charlie , muerte , kirk , tiroteo
85 47 1 K 666 actualidad
123 comentarios
85 47 1 K 666 actualidad
Comentarios destacados:                            
#15 Charlie Kirk dice que las muertes por armas de fuego "desafortunadamente" valen la pena para mantener la Segunda Enmienda

www.newsweek.com/charlie-kirk-says-gun-deaths-worth-it-2nd-amendment-1

Los comentarios de Kirk se producen aproximadamente una semana después de que tres niños y tres adultos fueran asesinados en la Christian Covenant School en Nashville, Tennessee.
SVSRTZ #1 SVSRTZ
Bueno, pero merece la pena según él, así que todo bien.
31 K 277
adimdrive #8 adimdrive
#1 Según su dogma la culpa es de él por no llevar suficientes armas
21 K 228
NPCMeneaMePersigue #36 NPCMeneaMePersigue
#2 #1 #4 #6 #7 #8 #9 #10

Parece que después de bombardear Qatar, Siria, Gaza a Israel hoy aún le quedaban ganas de matar más

x.com/comuflauta/status/1965874400118403394/  media
6 K 58
#51 katetino
#1 Así me gusta, liderando con el ejemplo: www.snopes.com/fact-check/charlie-kirk-gun-deaths-quote/
0 K 6
#95 danifart
#1 murió de un disparo, MUY probablemente por un izquierdista radical, no de derechos a portar armas.

Murió por dedicarse a hablar en público y poder preguntarle y rebatir sus ideas en público.
4 K 25
japeto #101 japeto
#95 MUY probablemente porque lo dices tú, claro.
3 K 42
SVSRTZ #104 SVSRTZ
#95 Si no le hubieran permitido portar armas no habría muerto como tantas otras personas por diferentes motivos en ese estado fallido.
0 K 20
Expat_Guinea_Ecuatorial #105 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 El derecho a portar armas es una de las bases de la democracia, Pablo Iglesias
www.youtube.com/watch?v=3RkLe1Z7hp4
0 K 10
#15 Icelandpeople *
Charlie Kirk dice que las muertes por armas de fuego "desafortunadamente" valen la pena para mantener la Segunda Enmienda

www.newsweek.com/charlie-kirk-says-gun-deaths-worth-it-2nd-amendment-1

Los comentarios de Kirk se producen aproximadamente una semana después de que tres niños y tres adultos fueran asesinados en la Christian Covenant School en Nashville, Tennessee.
23 K 242
elGude #20 elGude
#15 pero las malas personas somos nosotros por decirle exactamente lo mismo.
7 K 100
kwisatz_haderach #73 kwisatz_haderach
#15 www.youtube.com/watch?v=rVc9l6pjxtI&t=1s el video donde lo dice (que bueno, parece que lo ha dicho muchas veces, este es de hace 2 años) xD
1 K 30
Expat_Guinea_Ecuatorial #118 Expat_Guinea_Ecuatorial
#15 Pues fijate que el asesino era un progre transexual y aun asi defendio su derecho
0 K 10
Zarangollo #2 Zarangollo
Leopard ate my face
13 K 138
Kantinero #6 Kantinero *
Repito, esta muy bien que el miedo cambie de bando de vez en cuando, hay demasiada gente en USA viviendo con miedo, que estos también sepan lo que es,
7 K 73
#14 Malversan
#6 Según tú, tener enfrente a un hijo de puta justifica que seas un hijo de puta.

Es curioso, porque el hijo de puta que tienes enfrente piensa exactamente lo mismo. Y sucesos como éste le hacen reafirmar y justificar aún más esa idea.
9 K 61
Kantinero #35 Kantinero
#14 Mira que bien, contigo nos habríamos ahorrado la guerra civil Española, un hijo puta llamado Franco se ha sublevado en golpe de estado pero como yo no voy a ser tan hijo puta como él que se quede en el poder sin derramamiento de sangre. Este tío aunque elegido es un dictador, ya habla de perpetuarse en el poder
Mañana le toca al dictador actual y miraremos para otro lado no vayamos a ser tan hijo puta como él
3 K 38
#69 CosaCosa
#35 mira, Franco pensaba lo mismo, que unos hijos de puta habían secuestrado el gobierno de su país, que estaban destruyendo toso lo bueno y que había que matarlos.

El caminonde justificar la violencia sólo encuentra más violencia
2 K -6
Chinchorro #113 Chinchorro
#69 reportado.
0 K 11
#63 CosaCosa
#14 décadas diciendo que la violencia no es la solución después de dos guerras mundiales y ahora todo el mundo parece haber olvidado eso y justifican la violencia
1 K 16
#25 lordban
#6 ¿Qué propagandista de izquierdas dices que ha sido ejecutado en público?
13 K -52
#88 lordban
#54 El segundo link son el 99% por muertes naturales, ni te lo has mirado. El caso de Minnesota aún no está claro los motivos, parece más un trabajo de cloacas estatales que otra cosa, el tío ese fue contratado y trabajó para los propios demócratas de ese estado. Vuelvo a a preguntar, qué figura de izquierdas pública y famosa ha sido ejecutada a plena luz del día y en pleno directo, sigo esperando que me digáis un ejemplo igual. Puedo esperar, cuando os canséis de votar negativos y de haceros pajas pensando en gente que no opina como vosotros siendo ejecutada, morbosos.
0 K 7
#115 Setis
#88 Cierto es, el segundo ni me lo he mirado.

> El caso de Minnesota aún no está claro los motivos

En este tampoco están claros los motivos, pero por alguna extraña razón los motivos de Minessota no son relevantes, pero aquí parece que sí son relevantes los motivos aún sin saberlos.

> qué figura de izquierdas pública y famosa ha sido ejecutada a plena luz del día y en pleno directo

Ah, ya, que los de Minessota no cuentan por extrañas circunstancias que vamos a adaptar para que sólo cuenten los que nos interesa.

Aquí tienes a otro que estaba en público: en.wikipedia.org/wiki/Clementa_C._Pinckney pero como era en una iglesia y no estaba televisado ni subido a internet tampoco cuenta, no?
0 K 7
DarthAcan #100 DarthAcan
#54 En el segundo enlace todas las muertes son por causas naturales excepto un accidente aéreo y dos caídas accidentales.
0 K 11
zentropia #66 zentropia
#6 vamos a ver la caceria contra los woke.
Para empezar cierre de universidades.

El miedo no cambia de bando. Crece.
0 K 10
tierra_del_hielo #70 tierra_del_hielo
#6 ya os veo justificando la siguiente barbaridad contra Vito Quiles.

Eso sí, a mis políticos ni mirarlos. Que guapo es Pedro Sánchez leñe!
3 K -8
Kantinero #75 Kantinero
#70 A ver, me estas comparando Vito Quiles con la administración Trump??? xD xD xD xD
0 K 12
tierra_del_hielo #76 tierra_del_hielo
#75 estoy buscando el equivalente a Charlie Kirk en España... Si se te ocurre otro, dime.
0 K 7
Kantinero #84 Kantinero
#76 Eso mismo, un miembro de la administración Trump equivalente del Quiles xD xD xD xD
0 K 12
#80 Abril_2025
#70 ¿Barbaridad?
0 K 11
AntiTankie #99 AntiTankie *
#6 hoy ha muerto a tiros una persona desarmada en un acto público, eso es lo que le quedara a la gente, básicamente más terror
2 K 23
Kantinero #112 Kantinero
#99 Hace unos meses un tal Manglione asesinó a una persona desarmada en plena calle, presidente de una compañía de seguros que decide si te paga el tratamiento o NO, es decir si mueres o NO, hoy en su propio país es un héroe
0 K 12
dunachio #4 dunachio *
Traducción del artículo :
Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado el miércoles tras recibir un disparo en un acto celebrado en la Universidad del Valle de Utah, según escribió el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social. Tenía 31 años.

Mientras Trump remodelaba el Partido Republicano, Kirk encarnaba el nuevo conservadurismo populista del partido en la era de las redes sociales.

La participación de Kirk comenzó a raíz del…   » ver todo el comentario
5 K 67
japeto #46 japeto
#21 ¿Empatía?  media
6 K 65
#108 UNX
#46 Algo parecido decía Musk, para acto seguido llorar cuando la gente se alegraba del descalabro de Tesla.
Supongo que se refieren a la empatía con los pobres, porque está claro que con los WASP adinerados hay que ser empático.
0 K 12
themarquesito #3 themarquesito
Estaba claro que no iba a salir vivo de ese impacto de bala justo a la izquierda del centro de la garganta; tenía toda la pinta de haberle atraesado de lleno la carótida o la yugular
4 K 59
#23 Malversan *
#3 Cuando te arrean un tiro en pleno cuello sueles palmarla, sí.
2 K 12
Veelicus #26 Veelicus
#3 Hay un video circulando por ahi... era imposible sobrevivir a eso, le revienta la arteria completamente, ha muerto en el acto
2 K 35
#30 cheosky
#26 En el acto :troll:
3 K 34
Duke00 #34 Duke00
#3 La ostia, acabo de ver el vídeo, que mal cuerpo o_o
2 K 42
Verdaderofalso #38 Verdaderofalso
#34 es muy heavy
1 K 32
oricha_1 #41 oricha_1
#34 link please
0 K 7
#55 R2dC
#41 Esta en la otra noticia
0 K 11
Duke00 #93 Duke00
#41 Puedes verlo revisando los comentarios de sus últimos tuits, está grabado a 3 o 4 metros de distancia. Pero es demasiado fuerte como para poner el link directo.
1 K 18
MadalenaBrava #117 MadalenaBrava
#93 Coincido. Ni las películas son tan explícitas como el vídeo de marras.
1 K 18
anarion321 #47 anarion321
Joder, cuanta miseria de comentarios.

DEP
6 K 56
tierra_del_hielo #61 tierra_del_hielo
#47 bueno el nivel de extremismo en meneame es sorprendente. Si por ellos fueran, en la "democracia" solo se podría votar a su partido :troll:
1 K 17
#106 Abril_2025
#61 No es cierto. En mi democracia no se podría votar a ningún partido.
0 K 11
Expat_Guinea_Ecuatorial #122 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#47 Yo llevo muchos años en meneame con distintas cuentas porque me han baneado infinidad de veces (que tiempos en que yo criticaba a Zapatero siendo presidente y aqui todos eran fans del personaje, luego se las metio bien doblada con la reforma constitucional del pago de deuda lo primero) pero lo cierto es que esta comunidad es cada vez mas radical, se van haciendo viejos y menos sabios

La sociopatia tambien abunda en la izquierda, creo que hasta mas, porque creen que es mas facil vender ese "producto" a los obreros y trincar con ello. Eso es la politica
0 K 10
Duke00 #39 Duke00
5 millones de seguidores en Twitter, para poner en contexto. No era un cualquiera, una figura muy conocida entre los ultras de EEUU.
3 K 49
efectogamonal #10 efectogamonal
Abono pa mi huerto {0x1f525}
6 K 49
#21 Katos
#10 la empatia de una amena.
Están bien muertos si son de derechas porque soy muy radical y de izquierdas
10 K 41
Veelicus #31 Veelicus
#21 Charlie Kirk Says Gun Deaths ‘Unfortunately’ Worth it to Keep 2nd Amendment.
No me agrada su asesinato, aunque supongo que tendria razon y su muerte ayuda a mantener la segunda enmienda...
3 K 32
#71 CosaCosa
#44 #31 osea que básicamente sois igual de mierda que el, ya que, también lo justificais no?
0 K 7
Veelicus #85 Veelicus
#71 reportado por insultos directos.
1 K 32
llorencs #87 llorencs
#71 No, están usando sus palabras. Para el su muerte justifica la segunda enmienda.
0 K 10
#91 CosaCosa
#87 y cuando justificas la muerte de esta lpersona por sus palabras, te conviertes en alguien como el.
1 K 17
#44 JanSolo
#21 Según él mismo declaró, muertes como la suya son necesarias para defender la segunda enmienda. A mí personalmente me parece una imbecilidad y el un imbécil y así queda demostrado.
3 K 37
Andreham #62 Andreham
#21 No hombre, podrían ser palestinos o inmigrantes ilegales o comunistas, y entonces tú sí lo verías bien.

Hoy te toca tener los huevos de corbata porque te has dado cuenta de que tus amos también sangran. No pasa nada, un poco más de propaganda, por ejemplo diciendo que esto ha sido un trans porque justo estaba hablando de ello, y se te pasa.

Lo bueno de la gente que creéis ser de derechas es que sois como los toros, en cuanto os pongan algo ondulante nuevo delante se os olvida el mal trago.
3 K 47
#103 Abril_2025
#21 No creo que se pueda empatizar con aquel que cuando esto le ha pasado a otra persona ha dicho que es consecuencia necesaria.

Si pasa una catástrofe y tu punto es que debe ocurrir como mal menor, no creo que se pueda empatizar cuando te ocurre a ti.

No es porque sea de extrema derecha, es que siempre ha ninguneado las consecuencias de la segunda enmienda y ahora le ha tocado a él.
0 K 11
#120 tol_ondro
#21 Según el fallecido la empatía era una estupidez new age y la fuente de muchos problemas
0 K 6
#65 carlos24
Pongo aquí lo que puse en la sección de la noticia de que le habían disparado para dar una imagen de la víctima.

Según la noticia de APnews aparentemente Kirk estaba en medio de un debate sobre tiroteos y violencia debido a armas de fuego, haciendo el giro republicano actual de echarle las culpa a la gente trans y las bandas callejeras. Kirk era aferrimo defensor de la segunda emmienda y de la necesidad para todos de llevar armas de fuego. En Utah, donde se encontraba, está permitido llevar…   » ver todo el comentario
3 K 43
elGude #18 elGude
tienes pruebas de que es de izquierdas?
3 K 42
Alius #37 Alius
Pues nada, otra muerte que (desafortunadamente) ha valido la pena con tal de mantener la segunda enmienda.

Eso decía él.
4 K 36
Gintoki #68 Gintoki *
#50 Mereces un ban por esparcir mierda bulos.
3 K 36
Keldon82 #22 Keldon82
Pues parece un método bastante más efectivo para acabar con los bulos que estar recopilando fuentes, datos y estudios contrastados.
3 K 34
Elanor #7 Elanor
Espera que el tirador/a no sea un magahat y ya hayan empezando a purgarse entre ellos...
3 K 32
#74 NoMeVeas
#7 Siempee lo he dicho, esta gente acaba matandose entre ella porque es psicopata. Con esta gente no hay futuro posible.
1 K 20
Expat_Guinea_Ecuatorial #114 Expat_Guinea_Ecuatorial
#7 Por soñar que no quede, luego cuando se sepa quien fue sabremos pro el numero de negativos de la futura noticia si era progre de los buenos o facha de los malos
0 K 10
#123 fernando_sierra
#7 Yo creo que ha sido su novio despechado
0 K 9
#5 DenisseJoel
Murió gracias a la libertad (de portar armas) que defendía.
4 K 30
#17 Katos
#5 murió de un disparo no de derechos a portar armas.
Murió por dedicarse a hablar en público y poder preguntarle y rebatir sus ideas en público. Especialmente en campus.
10 K 73
#27 DenisseJoel
#17 Gracias, rectifico: él defendía la libertad de portar armas, y ejerciendo ese derecho una persona portaba un arma y la usó contra él.
5 K 55
#58 CosaCosa
#5 por la que parece que tr alegras. Al final siempre nos convertimos en aquello que odiamos
1 K 16
Narmer #94 Narmer
#58 Schadenfreude.

Pena por la muerte de un ser vivo. Alegría por la dosis de karma. Si defiendes que la gente porte armas para matar, te arriesgas a cosas como esta. Es más difícil que le hubieran matado de una pedrada que de un disparo en el cuello.
1 K 11
TheShrike #90 TheShrike *
Leyendo muchas respuestas que se dicen en esta noticia, sumado a los días que llevo leyendo por aquí, me ha recordado a un extracto de "Por quién doblan las Campanas":

—¿Hay muchos fascistas en vuestro país?
—Hay muchos que no saben que lo son, aunque lo descubrirán cuando llegue el momento.

Menuda pocilga de sociopatas
3 K 29
#52 Leon_Bocanegra
#42 evidentemente.
1 K 26
Mangione #82 Mangione
#50 No. Pero vergüenza ajena y asco si que das...
1 K 19
benjami #86 benjami *
#82 Gracias por darme la razón incitando al odio por una opinión expresada con respeto. Poco a poco conseguiréis anular la libertad de expresion.
1 K 2
Mangione #89 Mangione *
#86 ¿Eso es odio?

Colega, no se quién eres, pero estas regular de lo tuyo. Te acabo de reportar por bulo.

Edit: encima bloqueas, como si te fueses a librar de la respuesta o que me cuelgue de tu comentario... :palm:
0 K 10
tommyx #78 tommyx
Mis condolencias a su pariente el captian James T. Kirk
1 K 18
#28 Leon_Bocanegra
Y mientras ,Pablo Iglesias llevando a sus hijos a colegios privados. A ver si aprendemos de los políticos de USA, que hasta para morir son coherentes con sus ideales.
2 K 18
elGude #42 elGude
#28 sarcasmo?
0 K 13
elGude #32 elGude
le están pagando con la misma moneda que pagaba él.
1 K 16
#98 Nitrous
Los que hoy no paran con sus chascarrillos porque el muerto es un propagandista de derechas, el otro día se rasgaban las vestiduras porque le iban a dar un guantazo a un propagandista de izquierdas...
1 K 15
Bixio7 #81 Bixio7 *
para DenisseJoel _27 no tiene sentido lo que dices, si fuera ilegal portar armas, igualmente lo habrían matado a tiros. Lo curioso de la izquierda, es que son los que se hacen las víctimas, los que acusan a otros de fascismo, los que acusan de racismo ...... pero luego, revientan actos de otros partidos, son los que mas asesinan por ideas políticas, y luego tenemos a un negro que mata a una ucraniana, por el mero hecho de ser blanca, y ni se la nombra en los medios (a diferencia del presidiario violento que se resistió a la polícia, y terminó en el movimiento de BLM). Dais ASCO, salvajes a la par que victimistas.
2 K 13
dunachio #77 dunachio
A ver si alguien me puede cambiar la entradilla por esta :
"Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado el miércoles tras recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah, según escribió el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social. Tenía 31 años."
Puedo hacerlo en otros meneos, pero debe ser que como éste es mío, no puedo.
0 K 13
dunachio #83 dunachio
#79 ¡Gracias! :hug:
0 K 13
Kantinero #45 Kantinero
#33 Hasta el mismísimo Ghandi asesinaría a Hitler de saber lo que venía después
0 K 12
benjami #72 benjami *
Yo no te voy a reportar porque no existe, en el report, el concepto “cancelador de la libertad de expresión”
0 K 12
#53 R2dC
Quien es nick fuentes? Que "beef" se traen esos dos?
0 K 11
#92 CosaCosa
y tu por incitación al odio
0 K 7
#96 fpove
Leopardo come caras.
0 K 7
#67 jacinto9999
Me da igual, ya lo tenía baneado de Tiktok. xD
0 K 6
Meneanauta #19 Meneanauta
#11 ¿Cómo sabes que ha sido la izquierda americana?
6 K 69
Kantinero #24 Kantinero
#11 #12 #13 , Claro la izquierda, suponiendo que venga de sectores de izquierda, siempre tiene que poner la otra mejilla, y les dejamos que sigan mandando a niños solos a Mexico, que detengan a quién les sale del nabo, que desplieguen el ejercito a su antojo, este tío por muy votado que este es un dictador, que organice y desorganice guerras por medio mundo, que desestabilice la economía mundial etc...
3 K 37
manzitor #33 manzitor
#24 Entre aceptar lo que dices y asesinar, hay distancia, no crees?
0 K 12
Verdaderofalso #40 Verdaderofalso *
#12 #11 sin detenidos puede ser cualquiera de cualquier ideología, kirk se metía con todos, y últimamente el haber pasado de largo por la lista Epstein yras años dando la turra no era muy bien aceptado .

En el sector maga tampoco era muy buen visto últimamente y ya tuvo sus problemas cuando dijo esto
www.meneame.net/story/hemeroteca-charlie-kirk-dice-insurrectos-6-enero
5 K 84
#59 Setis
#11 Reportado por bulo.
1 K 18
Mangione #12 Mangione
#9 No hay detenidos. No puedes saber quién ha sido. Y el último que disparó a Trump era otro fascista.

Es lamentable que hayan matado de un balazo a un padre de familia, por imbécil y facha que fuese, pero los que declaráis culpables sin que haya ni sospechosos no os quedáis lejos.
16 K 159
benjami #50 benjami
#12 Uy, ese “pero”. Merezco un tiro?
2 K 0
manzitor #13 manzitor
#9 Es ponerse al nivel de los malos, y eso no debería ocurrir por mucho que creamos que merecen su propia medicina.
4 K 51
Dene #16 Dene
#9 ya señalando culpables sin pruebas?? Que asco ...
7 K 73
#56 Setis
#16 El culpable estaba decidido mucho antes de que ocurriera el evento.
0 K 7
benjami #57 benjami
#16 Basta mirar la ideología de los que se alegran, y eso sí que da asco. Y vergüenza.
1 K 23
earthboy #102 earthboy
Complicado alcanzar el grado de miserabilidad de Twitter, pero aquí se sobrepasa con creces. Enhorabuena, Menéame.
Una página donde se dio una importancia total y absoluta a una bofetada y ahora se hacen bromas sobre un tío al que acaban de asesinar.

#16 Que tras leer los comentarios el que te de asco sea ese...
0 K 10
dunachio #29 dunachio
#9 La verdad es que si, fue un disparo, no un tiroteo, pero traduje literal la noticia de la cnn.
1 K 25
woody_alien #43 woody_alien
#9 ¿Izquierda americana? ¿Qué izquierda americana? En Amerika hay derecha y ultraderecha, punto.
4 K 43
benjami #48 benjami
#43 Tienes razón en cuanto a partidos. La sociedad es diferente, basta ver Reddit.
0 K 12
Eibi6 #49 Eibi6
#9 habla con la CNN campeón y explicales como tienen que hacer sus noticias para que los tuiteros sionistas españoles estéis contentos
3 K 38
benjami #64 benjami *
#49 Es lo que se hace constantemente aquí: cuestionar la información. Y soy tan campeón que fundé ese lugar en 2005. De nada.
0 K 12
Eibi6 #97 Eibi6
#64 pués por eso, semejante eminencia como tu debería de tener él teléfono de los dueños y darles cuatro clases de como redactar sus noticias en vez de escribir paparruchadas aquí con la plebe. Ganariamos todos la verdad ;)
0 K 9
benjami #110 benjami
#97 Ganaríais cancelando la libertad de expresión? Además con un tono de sargento chusquero de la división azul.
0 K 12
#60 Setis
#9 Reportado por bulo.
0 K 7
«12

menéame