Deportados por Trump, desaparecidos en las cárceles de Bukele

El último contacto de Sulma Santos con su hermano José Osmín fue el 9 de abril a través de una llamada desde el centro de detención migratorio en el Estado de Nueva York donde llevaba un par de semanas. “Sulma, yo creo que me van a mover’, me dice. ‘Vamos a hablar rápido, porque puede ser que no volvamos a hablar, porque no creo que me den otro derecho a llamada. Ya vamos camino a El Salvador. Diles allá, a la Jovelina, que me vayan a esperar alrededor de las doce del mediodía’. ‘Sí’, le dije, ‘yo la voy a llamar y le voy a decir’.

Yorga77
Algo me dice que mucha de esta gente no volverá a aparecer jamas. :-/
Andreham
#1 Bueno, sus órganos sí van a aparecer. Concretamente en los cuerpos de bastantes famosos y poderosos, así que si quieres ver a tu ser querido, sólo tienes que mirar al cuerpo de ciertas personas con poder.
fofito
#1 pero...y lo seguro que es andar ahora por El Salvador?
Yorga77
#5 !Ya! pero la noticia se refiere a la gente desaparecida en las redadas del ICE, no creo que un techador, unos albañiles que han trabajado como animales en USA sean muy culpables de algo. y que conste que muchas personas del Salvador están por excusas espurias en los CECOT. :-/
HeilHynkel
De eso de hacer desaparecer gente tienen mucha experiencia en El Salvador.

es.wikipedia.org/wiki/Escuadrones_de_la_muerte_(El_Salvador)
pichorro
Trump y sus campos de concentración. Pero no les llames nazis...
