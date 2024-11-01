Depeche Mode "Personal Jesus" (2023 - directo)  

Programa de la televisión francesa "Taratata" 2023.Depeche Mode banda británica de música electrónica formada en 1980 por Vince Clarke, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan. Después de su álbum debut Speak & Spell en 1981, Clarke dejó el grupo y fue sustituido por Alan Wilder, quien permaneció hasta 1995, tras lo cual Gahan, Gore y Fletcher continuaron como trío hasta el fallecimiento de éste en 2022. Completa en (mytaratata.com/taratata/572/taratata-ndeg572-avec-depeche-mode-zazie-m
)
Gracias por traerlo a esta mañana horrible, ahora todo va mejor.