edición general
16 meneos
15 clics

Departamento de Justicia de EE.UU perseguirá como terroristas domésticos a activistas anti-Trump [ENG]

Según una circular de Pam Bondi a todas las agencias de la ley federales publicada el fin de semana por Ken Klippenstein, el Departamento de Justicia potencialmente trataría a opositores a las políticas de Trump como terroristas domésticos. El documento parece ser el primer esfuerzo de la administración por calificar a activistas anti-Trump e izquierdistas como "terroristas" vinculados a Antifa, el coco de la administración.

| etiquetas: pam bondi , departamento de justicia , antifa , terrorismo , trump
12 4 0 K 96 EEUU
9 comentarios
12 4 0 K 96 EEUU
themarquesito #1 themarquesito
Buena dictadura les está quedando
6 K 87
EsanZerbait #6 EsanZerbait
#1 Antes lo llamaban de otro modo, democracia o algo así, pero el marco legal es el mismo.
Quizás la diferencia sea que antes se molestaban en disimular.
1 K 20
#7 veratus_62d669b4227f8
#1 ..le ha quedado...Y por aqui vamos detrás.
0 K 7
cocolisto #8 cocolisto
"Entre los “sentimientos antiamericanos” que Bondi enumera se encuentran el anticristianismo, el anticapitalismo, “la adhesión a la ideología de género radical, ” “la hostilidad hacia las opiniones tradicionales sobre la familia, la religión y la moralidad” y “las opiniones a favor de la migración masiva y las fronteras abiertas.”
Bondi también instruye a las fuerzas del orden a priorizar la lucha contra estos actores y a remitir los casos de posible terrorismo interno a las Fuerzas de…   » ver todo el comentario
2 K 49
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Vamos que si hablas mal del líder supremo empiezas a ser sospechoso xD
2 K 47
karakol #4 karakol
No puedo esperar el momento en que termine esta pesadilla distopica idiocratica trumpiana y que todos y cada uno de estos pedófilos, corruptos y criminales acaben delante de un juez.
1 K 38
Graffin #5 Graffin
#4 Pues espera sentado porque las encuestas dicen que en España vamos a la misma mierda de Idiocracy.
Vienen unos años muy muy jodidos.
0 K 9
pepel #3 pepel
Y con tantas armas que tienen todos, ¿no hay nadie que le dispare a la oreja?
0 K 20
#9 veratus_62d669b4227f8
Vienen sin complejos,.envalentonados y aupados por descerebrados que ven en estos personajes la oportunidad de futuro que la socialdemocracia les nego por vendida y cobarde. Ganan siempre, por cobardia de unos o por ignorancia de otros.
0 K 7

menéame