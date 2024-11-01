Departamento de Justicia de EE.UU perseguirá como terroristas domésticos a activistas anti-Trump [ENG]

Según una circular de Pam Bondi a todas las agencias de la ley federales publicada el fin de semana por Ken Klippenstein, el Departamento de Justicia potencialmente trataría a opositores a las políticas de Trump como terroristas domésticos. El documento parece ser el primer esfuerzo de la administración por calificar a activistas anti-Trump e izquierdistas como "terroristas" vinculados a Antifa, el coco de la administración.