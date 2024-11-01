edición general
13 meneos
35 clics
El Departamento de Estado le revoca la visa a un neurocirujano brasileño por celebrar el asesinato de Charlie Kirk

El Departamento de Estado le revoca la visa a un neurocirujano brasileño por celebrar el asesinato de Charlie Kirk

asesinato de Charlie Kirk "De todo el contenido depravado en línea que he visto, este quizás sea el más escalofriante. Se trata de un neurocirujano brasileño. No solo elogia al asesino de Charlie Kirk por su 'puntería impecable', sino que con precisión quirúrgica especifica 'columna cervical', señaló el subsecretario de Estado, Chris Landau.

| etiquetas: neurocirujano , departamento de estado , kirk , asesinato
11 2 0 K 130 actualidad
12 comentarios
11 2 0 K 130 actualidad
Comentarios destacados:    
fofito #2 fofito
Han revocado alguna visa de extranjeros celebrando el genocidio israelí?
10 K 146
rogerius #8 rogerius
#2 No, hombre, no. Eso son celebraciones güenas. :-| :-P
1 K 26
#11 omega7767
#8 que son compañeros leches
1 K 31
rogerius #12 rogerius
#11 Les croissants du genocide. 8-D
0 K 20
Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Hacen bien, quien querria ser atendido por o tener de compañero a un psicopata?
2 K 28
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#3 si no fueran hipócritas y despidieran y expulsaran a los que celebran y se alegran de las muertes de niños en Gaza o de la violencia de los colonos en Cisjordania te compraba el discurso
3 K 50
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
La columna cervical es la parte de la columna vertebral que forma el cuello (las siete primeras vértebras)
Tampoco hay que ser neurocirujano para llamarla así, solo un poco pedante. :-P
0 K 13
#7 XXguiriXX
No odiéis a los odiadores :shit:
0 K 12
Arzak_ #6 Arzak_
Un hombre conocedor de las neuronas 8-D
0 K 10
pax0r #4 pax0r
"quiero subrayar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país".

Esto debería ser un must de cualquier Estado.
0 K 9
Asimismov #9 Asimismov
#4 esperemos que no dejen pisar los llusei a Netanyahu y les revoquen las visas y pasaportes diplomáticos máticos.
1 K 19
#10 fillodebreoganhn
Gringolandia de facto un estado nazi.
0 K 6

menéame