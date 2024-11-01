edición general
18 meneos
16 clics
El departamento creativo de la CIA lamenta que la administración Trump no necesite inventarse historias para justificar sus golpes de Estado

El departamento creativo de la CIA lamenta que la administración Trump no necesite inventarse historias para justificar sus golpes de Estado

burridos y frustrados, los componentes del Departamento de Ficción Operativa de la CIA, han emitido un comunicado esta mañana lamentando que la actual administración del gobierno estadounidense ya no precise de sus servicios para bombardear u ocupar países. “Ningún operativo se ponía en marcha hasta disponer de un relato verosímil, con antagonistas definidos y motivaciones convincentes. En la actualidad, ese proceder ha sido abandonado y se prescinde de justificaciones narrativas”, dice el comunicado.

| etiquetas: trump , eeuu , usa , cia , golpes de estado
15 3 0 K 108 ocio
4 comentarios
15 3 0 K 108 ocio
azathothruna #2 azathothruna
Epico.
Ya no mas Maines o "dictaduras" o "mundo libre" o "armas de destruccion masiva"
Trump quito la mascara a los colonizadores.
Lo unico que lamentan los europedos es no poder hacer lo mismo
0 K 17
adimdrive #1 adimdrive
Brutal!!!
No se puede explicar mejor la política usana de hacer lo que les da la gana y luego maquillarlo y disimularlo
Ahora Trump ha despedido a los creativos de las justificaciones para ahorrar
0 K 11
porto #4 porto
Hasta Trump tiene cosas positivas.
0 K 11
io1976 #3 io1976 *
A ver que lo de Irán dixen ahora que es pars llevarles la libertad y la democracia, algo de trabajo creativo están haciendo, repetitivo y malo? sí, pero ya les da contenido para los medios de desinformación.
0 K 10

menéame