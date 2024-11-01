El departamento creativo de la CIA lamenta que la administración Trump no necesite inventarse historias para justificar sus golpes de Estado

burridos y frustrados, los componentes del Departamento de Ficción Operativa de la CIA, han emitido un comunicado esta mañana lamentando que la actual administración del gobierno estadounidense ya no precise de sus servicios para bombardear u ocupar países. “Ningún operativo se ponía en marcha hasta disponer de un relato verosímil, con antagonistas definidos y motivaciones convincentes. En la actualidad, ese proceder ha sido abandonado y se prescinde de justificaciones narrativas”, dice el comunicado.
Ya no mas Maines o "dictaduras" o "mundo libre" o "armas de destruccion masiva"
Trump quito la mascara a los colonizadores.
Lo unico que lamentan los europedos es no poder hacer lo mismo
No se puede explicar mejor la política usana de hacer lo que les da la gana y luego maquillarlo y disimularlo
Ahora Trump ha despedido a los creativos de las justificaciones para ahorrar