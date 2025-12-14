Denunciar o callar para no hacer daño al PSOE: todos los miedos de una edil de Torremolinos

Cuando a las puertas de la sede del Partido Socialista en Madrid estallaba el escándalo de denuncias de acoso contra Paco Salazar, con media militancia todavía caliente por el bochorno de los audios de Ábalos y Koldo al referirse a unas mujeres, una concejala que estaba a más de 500 kilómetros al sur de ahí comenzó a sentirse un poco menos sola. Era a principios de julio. El presidente, Pedro Sánchez, prometió la creación de un órgano independiente para denunciar el acoso sexual en la agrupación. Y ella creyó que por fin la escucharían.