Denuncian que tres policías se han suicidado en España en 24 horas: uno de ellos en Canarias

Una tragedia que pone de nuevo sobre la mesa el grave problema de salud mental que sufre el colectivo policial.

Torrezzno #4 Torrezzno *
Ahora es cuando vemos declaraciones de algún ministro por la epidemia de suicidios ......



.....


No
sotillo #1 sotillo
Policías con la salud mental afectada se lleva viendo en este país desde hace décadas y nunca se hace nada, ni cuando ha afectado gravemente a los supuestos derechos democráticos de la ciudadanía, es más, diría que estaba bien visto desde una parte del poder
The_real_deal #3 The_real_deal
el grave problema de salud mental que sufre el colectivo policial

Desde luego, para ser policia, no hay que estar muy bien mentalmente.
#2 archiputoamo
Es normal, imagino que son los policías no corruptos que no saben que hacer al ver qué están rodeados de criminales
Uda #5 Uda *
Los policías no son excepciones en cuanto salud mental. Puede que ya estuvieran mal antes de ser policías o puede que el trabajo les perjudicara y les llevará a esas situaciones. Sobre suicidios se sigue hablando poco y mal. Se ocultan como muertes naturales y/o accidentes. porque son muertes estigmatizadas.
