Denuncian que tres policías se han suicidado en España en 24 horas: uno de ellos en Canarias
Una tragedia que pone de nuevo sobre la mesa el grave problema de salud mental que sufre el colectivo policial.
etiquetas
policía
suicidios
canarias
salud mental
vacaciones
actualidad
#4
Torrezzno
Ahora es cuando vemos declaraciones de algún ministro por la epidemia de suicidios ......
#1
sotillo
Policías con la salud mental afectada se lleva viendo en este país desde hace décadas y nunca se hace nada, ni cuando ha afectado gravemente a los supuestos derechos democráticos de la ciudadanía, es más, diría que estaba bien visto desde una parte del poder
#3
The_real_deal
el grave problema de salud mental que sufre el colectivo policial
Desde luego, para ser policia, no hay que estar muy bien mentalmente.
#2
archiputoamo
Es normal, imagino que son los policías no corruptos que no saben que hacer al ver qué están rodeados de criminales
#5
Uda
Los policías no son excepciones en cuanto salud mental. Puede que ya estuvieran mal antes de ser policías o puede que el trabajo les perjudicara y les llevará a esas situaciones. Sobre suicidios se sigue hablando poco y mal. Se ocultan como muertes naturales y/o accidentes. porque son muertes estigmatizadas.
