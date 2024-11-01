Denuncian la muerte de otro opositor bajo custodia en Nicaragua, el segundo en una semana

Diversas organizaciones de la oposición denunciaron este sábado la muerte en Nicaragua bajo custodia del abogado opositor Carlos Cárdenas Zepeda, que aseguran había sido detenido hace 15 días supuestamente por órdenes del Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, con lo que suman dos los fallecidos bajo esa misma modalidad esta semana. «El abogado Carlos Cárdenas Zepeda, originario de Managua, fue secuestrado hace 15 días por la policía sandinista y entregado muerto a sus familiares este 29 de agosto de 2025», informó la