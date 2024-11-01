·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10427
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
8956
clics
Una oda al self-hosting
6649
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
5752
clics
VÍDEO | Risto Mejide humilla al portavoz del PP valenciano en directo: "El mejor chiste de la tarde, un aplauso"
4115
clics
La viñeta: Rabia
más votadas
696
Choque en redes entre Puente y Feijóo: "Qué vas a cesar tú, si no has cesado al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable"
555
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
517
El Congreso rechaza que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural con la abstención decisiva del PSOE
404
La Consejera de Sanidad de Ayuso incumple la ley al omitir en el Portal de Transparencia que trabajó durante 17 años para Quirón
432
Rufián se mete con la cabra del Ejército y defiende a la Flotilla: 'Yo pago cada año el paseo de una cabra'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
3
clics
Denuncian el impago de la Generalitat a dos centros de día en zona dana como “represalia política”
El colectivo del Parke Alcosa vincula los seis meses que llevan sin cobrar los dos únicos centros de atención diurna para infancia y adolescencia en la comarca Horta Sud a una venganza de Mazón y Camarero.
|
etiquetas
:
dana
,
pp
,
mazon
,
valencia
3
0
0
K
47
politica
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
47
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Todos estos movimientos se parecen tanto a los de los israelíes que no me extrañaría nada que fueran los fondos de inversión israelíes los que amenazaran a mazon para que no diera la alerta.
Solo hay que ver el ejército de bots negando el cambio climático en redes sociales para que sigas consumiendo y haciendo turismo, tan parecido al ejército de bots sionista...
Los únicos capaces de hacer estas cosas para hacer dinero a costa de la vida de la gente
0
K
18
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Solo hay que ver el ejército de bots negando el cambio climático en redes sociales para que sigas consumiendo y haciendo turismo, tan parecido al ejército de bots sionista...
Los únicos capaces de hacer estas cosas para hacer dinero a costa de la vida de la gente