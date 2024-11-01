edición general
Denuncian el impago de la Generalitat a dos centros de día en zona dana como “represalia política”

El colectivo del Parke Alcosa vincula los seis meses que llevan sin cobrar los dos únicos centros de atención diurna para infancia y adolescencia en la comarca Horta Sud a una venganza de Mazón y Camarero.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Todos estos movimientos se parecen tanto a los de los israelíes que no me extrañaría nada que fueran los fondos de inversión israelíes los que amenazaran a mazon para que no diera la alerta.

Solo hay que ver el ejército de bots negando el cambio climático en redes sociales para que sigas consumiendo y haciendo turismo, tan parecido al ejército de bots sionista...

Los únicos capaces de hacer estas cosas para hacer dinero a costa de la vida de la gente
