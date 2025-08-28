Denuncian desapariciones forzadas en puntos de distribución controlados por Israel en Gaza

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos denunciaron ayer la desaparición forzada de civiles palestinos hambrientos en inmediaciones de puntos militarizados de distribución de alimentos controlados por Israel. «Varias personas, entre ellas un niño, que visitaron los centros de distribución en Rafah han sido víctimas de desapariciones forzadas», dijeron, tras precisar que se trata de los puntos gestionados por la empresa militar denominada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Israel.