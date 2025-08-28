edición general
Denuncian desapariciones forzadas en puntos de distribución controlados por Israel en Gaza

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos denunciaron ayer la desaparición forzada de civiles palestinos hambrientos en inmediaciones de puntos militarizados de distribución de alimentos controlados por Israel. «Varias personas, entre ellas un niño, que visitaron los centros de distribución en Rafah han sido víctimas de desapariciones forzadas», dijeron, tras precisar que se trata de los puntos gestionados por la empresa militar denominada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Israel.

| etiquetas: gaza , palestina , israel , genocidio , onu , desaparición forzada , rafah , ghf , fdi
7 comentarios
capitan__nemo
Que se encargue la KINF, la Kill Israelies Now Foundation
0
mosfet
Pero al final todo esto, ¿quién lo lleva a cabo?, los soldados no se dan cuenta de lo que están haciendo? están todos locos o que?
1
Tiranoc
#1 El artículo no da lugar a interpretaciones, por ejemplo : «Las Fuerzas de Defensa de Israel también están operando en los lugares de distribución de ayuda y sus alrededores y, al parecer, están directamente implicadas en la desaparición forzada de personas que buscan ayuda»
2
veratus_62d669b4227f8
#6 Y con la de Europa con las honrosisimas excepciones de alguna timida protesta por parte de Irlanda Bélgica y España.....estos son los que gobiernan en nuestro nombre.
0
Dedalos
Desaparición forzada que quiere decir? Los secuestran? Los eliminan? Los venden al kilo?
0
woody_alien
#3 Es como lo de suicidio ampliado, eufemismos para no decir asesinato o secuestro.
2
Dedalos
#5 Eso es horrible, cómo sé está permitiendo que esto pase..., con la complicidad del ejercito de USA
0

