Denuncian al comisario de Arrecife tras dar positivo en un control de alcoholemia

El comisario de la Policía Nacional de Arrecife, José Luis Gutiérrez, ha sido denunciado por la Policía Local de la capital lanzaroteña tras haber dado positivo en alcohol en un control llevado a cabo la madrugada de este sábado. El comisario se sometió a dos pruebas de alcoholemia y la primera dio una tasa de 0,59 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, mientras que la segunda alcanzó 0,62. Durante la intervención el comisario manifestó a los policías locales que se encontraba de servicio.