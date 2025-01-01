edición general
Denuncian el aumento del uso de armas de fuego por el narcotráfico en Huelva

Denuncian el aumento del uso de armas de fuego por el narcotráfico en Huelva

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado este sábado el aumento de la utilización de armas de fuego, cortas y largas e incluso de guerra, por el narcotráfico, después de que se hayan incautado varias en el último operativo desarrollado esta misma madrugada en El Rompido (Huelva). En un comunicado, la AUGC ha indicado que a las imágenes que ya se vieron hace un tiempo, de narcotraficantes con armas de guerra protegiendo un alijo, hay que sumar las intervenidas en dicho operativo, dos pistolas y un arma de guerra, fusil d

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Joer con la Barcelona de Colau ... ¡ah! ¡no! que esta es la Andalucía del PP .. no pasa nada.
camvalf #3 camvalf
No te jode con el PP en el gobierno de la taifa poca seguridad me parece :troll:
Sandilo #5 Sandilo
#3 Andalucía no tiene policía autonómica, toda la seguridad depende del ministerio de interior.
#1 Javiersoler
Estamos creando una in seguridad que nos va a devorar
Sandilo #4 Sandilo
España es un cachondeo.

Los delincuentes se descojonan en la cara de las autoridades con total impunidad y descaro.
