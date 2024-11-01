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Denuncian una agresión "fascista" en Granada a un camarero del Loop Bar
Un camarero del pub Loop Bar & Record ha denunciado una agresión «fascista» en la noche del sábado al domingo por el que ha tenido que ser hospitalizado en un centro médico de Granada capital.
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:
camarero
,
granada
,
ataque fascista
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#1
CerdoJusticiero
Año 2026: nazis que te dan una paliza a la puerta de tu lugar de trabajo por llevar una camiseta antifascista mientras Marlaska infiltra policías en las plataformas anti-desahucios.
O empezamos a mandarles a la UCI o terminaremos mal, muy mal. Esta gente se crece con la impunidad, pero en cuanto ven a uno volviendo a aprender a andar de repente se vuelven apolíticos de toda la vida.
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#2
MiguelDeUnamano
#1
Esta gente se crece con la impunidad
Y con el blanqueamiento de mucho malnacido. Hay todo un repertorio de eufemismos para no decir "extrema derecha" y mucho "equidistante" que considera "extrema izquierda" a quien señala a los fascistas cuando es una cuestión de decencia.
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#3
vGeeSiz
#2
Suponiendo que sea cierto, o ya hemos emitido el veredicto?
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#4
MiguelDeUnamano
#3
¿En qué parte del comentario hago alusión a la agresión?
Estoy hablando de la escoria que se dedica a blanquear a los fascistas.
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#5
vGeeSiz
#4
también es escoria quien se escuda en hechos ficticios, como el del bulo del culo
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#7
MiguelDeUnamano
#5
Aquello fue un bulo y nadie lo duda, no sé quien crees que "se escuda en hechos ficticios" como ese, pero parece que te molesta que se describa a los blanqueadores de agresores de la extrema derecha.
Me respondes primero con algo que no tiene que ver con mi comentario y ahora haciendo alusión a una agresión falsa que nadie utiliza porque, por desgracia (no digo que para todo el mundo porque bien sabes que hay quien las defiende relativizándolas o blanqueando a los agresores), hay sobrados ejemplos de agresiones homófobas.
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#9
CerdoJusticiero
*
#_3
La patita, vGeeSiz, que se te ve la patita.
CC
#2
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#6
Graffin
#1
Hace tiempo tuve que discutir con un energúmeno aquí que defendía que los fascistas y los antifascistas son lo mismo.
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#8
MiguelDeUnamano
#6
Otros que no muestran tanta "valentía" son más de esconderse calificando de "extrema izquierda" a quienes se muestran como antifascistas, no sea que alguno vaya a pensar que son "equidistantes".
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9
comentarios)
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O empezamos a mandarles a la UCI o terminaremos mal, muy mal. Esta gente se crece con la impunidad, pero en cuanto ven a uno volviendo a aprender a andar de repente se vuelven apolíticos de toda la vida.
Y con el blanqueamiento de mucho malnacido. Hay todo un repertorio de eufemismos para no decir "extrema derecha" y mucho "equidistante" que considera "extrema izquierda" a quien señala a los fascistas cuando es una cuestión de decencia.
Estoy hablando de la escoria que se dedica a blanquear a los fascistas.
Me respondes primero con algo que no tiene que ver con mi comentario y ahora haciendo alusión a una agresión falsa que nadie utiliza porque, por desgracia (no digo que para todo el mundo porque bien sabes que hay quien las defiende relativizándolas o blanqueando a los agresores), hay sobrados ejemplos de agresiones homófobas.
CC #2