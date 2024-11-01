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Denuncian una agresión "fascista" en Granada a un camarero del Loop Bar

Denuncian una agresión "fascista" en Granada a un camarero del Loop Bar

Un camarero del pub Loop Bar & Record ha denunciado una agresión «fascista» en la noche del sábado al domingo por el que ha tenido que ser hospitalizado en un centro médico de Granada capital.

| etiquetas: camarero , granada , ataque fascista
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9 comentarios
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CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero
Año 2026: nazis que te dan una paliza a la puerta de tu lugar de trabajo por llevar una camiseta antifascista mientras Marlaska infiltra policías en las plataformas anti-desahucios.

O empezamos a mandarles a la UCI o terminaremos mal, muy mal. Esta gente se crece con la impunidad, pero en cuanto ven a uno volviendo a aprender a andar de repente se vuelven apolíticos de toda la vida.
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Esta gente se crece con la impunidad

Y con el blanqueamiento de mucho malnacido. Hay todo un repertorio de eufemismos para no decir "extrema derecha" y mucho "equidistante" que considera "extrema izquierda" a quien señala a los fascistas cuando es una cuestión de decencia.  media
3 K 57
#3 vGeeSiz
#2 Suponiendo que sea cierto, o ya hemos emitido el veredicto? xD
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#3 ¿En qué parte del comentario hago alusión a la agresión?

Estoy hablando de la escoria que se dedica a blanquear a los fascistas. :roll:
4 K 66
#5 vGeeSiz
#4 también es escoria quien se escuda en hechos ficticios, como el del bulo del culo
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#5 Aquello fue un bulo y nadie lo duda, no sé quien crees que "se escuda en hechos ficticios" como ese, pero parece que te molesta que se describa a los blanqueadores de agresores de la extrema derecha.

Me respondes primero con algo que no tiene que ver con mi comentario y ahora haciendo alusión a una agresión falsa que nadie utiliza porque, por desgracia (no digo que para todo el mundo porque bien sabes que hay quien las defiende relativizándolas o blanqueando a los agresores), hay sobrados ejemplos de agresiones homófobas.
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CerdoJusticiero #9 CerdoJusticiero *
#_3 La patita, vGeeSiz, que se te ve la patita.

CC #2
3 K 50
Graffin #6 Graffin
#1 Hace tiempo tuve que discutir con un energúmeno aquí que defendía que los fascistas y los antifascistas son lo mismo.
1 K 20
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#6 Otros que no muestran tanta "valentía" son más de esconderse calificando de "extrema izquierda" a quienes se muestran como antifascistas, no sea que alguno vaya a pensar que son "equidistantes".
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menéame