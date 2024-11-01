edición general
Denuncia que le vetan alquilar un piso por ser ciego

“Llevaba tiempo buscando piso y encontré uno que me interesaba. Cuando hablé con el intermediario del propietario y le expliqué que era presidente de ONCE Lleida, me preguntó si era ciego. Que ya me diría algo más adelante”. Al no recibir respuesta, volvió a contactar “y me dijo que el titular del piso no tenía claro el alquiler. No me quiso dar más explicaciones y me rechazó a pesar de que aún no le había entregado ningún documento de mi nómina o solvencia". Preguntó si lo rechazaban por su discapacidad “y entonces se pusieron a la defensiva"

es por la legislación actual. si tienes X porcentaje de diversidad funcional reconocido la legislación prevee reconocerte como persona en situación de vulnerabilidad según x requisitos y entonces te quedas por la cara en una propiedad privada haciéndole gratis el trabajo al Estado que debería garantizarte el acceso a una vivienda digna por tu situación de vulnerabilidad. lo mismo le pasa a personas con personas menores de edad a su cargo, etc. es la legislación, no la diversidad funcional que tengas, cariño. de nada!
Supongo que te refieres a que los discapacitados se consideran en situación de especial vulnerabilidad y que si no pagan es muy complicado desahuciarlos.

Explícalo bien, porque parece que es que el arrendador tiene que dar el alquiler gratis y no es el caso.
#2 Hombre un presidente de la ONCE seguro que económicamente no es vulnerable o no tendría por qué serlo
Si no te pueden echar, no te van a alquilar. Maravillas de la ley.
#4 más que de la ley, de los sucesivos gobiernos que ignoran el alquiler público. El privado al final decide bajo su criterio lo que interese en cada momento, es un negocio. Para casos de vulnerabilidad deberían de cubrirse con un parque público de viviendas, que no existe porque evidentemente está gente no le importa a nadie a no ser que seas uno de ellos.
#4 Exacto
Era el 9° B ?

Perdón
#3 llamarse Casimiro y trabajar en una fábrica de tuberías...
#5 ya pero es injusto que no le alquilen porque al casero le de la venada. :shit:
#7 A lo mejor el casero no quiere verse envuelto en una situación en la que el inquilino no paga y el estado te diga que te jodas.
#14 yo solo hacía un juego de palabras, vaquero.
Cualquiera con 2 dedos de frente no alquilaría su piso a alguien con una discapacidad.
#6 lógico. No sabía lo de la vulnerabilidad, bueno es saberlo
Lo de alquilar a un ciego el dueño no lo veía.
¿Por qué gratis?
Esa misma legislación prevee compensación económica al propietario por el alquiler y los suministros.
Siendo presidente de ONCE Lleida dinero y recursos no le faltarán.
Es lo que tiene legislar por ideología sin pensar en las consecuencias de lo que legislas.
Habrá que legislar para que los propietarios se vean obligados por ley a alquilar primero a personas vulnerables antes que a otros, queda demostrado que legislar en tema de vivienda solo mejora las cosas
Los langostas están envalentonados con sus mierdapisos y nadie les pone coto.
#8 dale las gracias al gobierno haciendo leyes de mierda.
