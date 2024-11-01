Denuncia que le vetan alquilar un piso por ser ciego

“Llevaba tiempo buscando piso y encontré uno que me interesaba. Cuando hablé con el intermediario del propietario y le expliqué que era presidente de ONCE Lleida, me preguntó si era ciego. Que ya me diría algo más adelante”. Al no recibir respuesta, volvió a contactar “y me dijo que el titular del piso no tenía claro el alquiler. No me quiso dar más explicaciones y me rechazó a pesar de que aún no le había entregado ningún documento de mi nómina o solvencia". Preguntó si lo rechazaban por su discapacidad “y entonces se pusieron a la defensiva"