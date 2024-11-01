Denuncia en Fuengirola a su expareja por saltarse el alejamiento y acaba detenida por inventárselo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Fuengirola (Málaga) a una mujer por denuncia falsa. Según las averiguaciones, la sospechosa de 40 años interpuso una denuncia falsa contra su excompañero sentimental, de 64, al que culpaba de amenazarla y quebrantar una orden de alejamiento, en un intervalo de tiempo en el que el denunciado estaba detenido en comisaría. El arresto de la mujer se realizó tras interponer denuncia en la Comisaria de Fuengirola contra su expareja. La denunciante relató un doble episodio en el ámbito de la violencia ...