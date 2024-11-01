edición general
24 meneos
44 clics
Denuncia en Fuengirola a su expareja por saltarse el alejamiento y acaba detenida por inventárselo

Denuncia en Fuengirola a su expareja por saltarse el alejamiento y acaba detenida por inventárselo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Fuengirola (Málaga) a una mujer por denuncia falsa. Según las averiguaciones, la sospechosa de 40 años interpuso una denuncia falsa contra su excompañero sentimental, de 64, al que culpaba de amenazarla y quebrantar una orden de alejamiento, en un intervalo de tiempo en el que el denunciado estaba detenido en comisaría. El arresto de la mujer se realizó tras interponer denuncia en la Comisaria de Fuengirola contra su expareja. La denunciante relató un doble episodio en el ámbito de la violencia ...

| etiquetas: denuncia falsa , fuengirola , expareja , saltarse el alejamiento , detenida
20 4 2 K 152 actualidad
12 comentarios
20 4 2 K 152 actualidad
Comentarios destacados:    
makinavaja #1 makinavaja
Caso aislado.... (que la hayan detenido, me refiero) :-D
4 K 37
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Y como la fiscalía no deducirá testimonio de la denuncia presentada, no constará como denuncia falsa.

Así funciona el sistema
5 K 33
woody_alien #2 woody_alien
Lo denuncia, lo detienen, lo vuelve a denunciar estando detenido. Un plan sin fisuras.
2 K 31
#6 Hynkel
#2 Así funciona.

Hace un tiempo cayó otra mentirosa porque el acusado de insultarla y amenazarla se desesperó y consignó su móvil a la jueza.

La mentirosa siguió erre que erre, y la jueza lo tuvo facilísimo. Los mensajes se los enviaba ella misma desde otro número que controlaba.

El problema de mentir no es la primera vez, es venirse arriba y bajar la guardia a la octava o la novena vez.
4 K 39
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
pues va siendo positivo y sobre todo que se de publicidad
1 K 15
#11 mcfgdbbn3 *
A algún político hay que recordarle que perseguir las denuncias falsas NO menoscaba la lucha contra la violencia de género.

Luego se llevan las manos a la cabeza con la derecha, pero no paran de ignorar a una parte de la sociedad.
0 K 12
#12 Tensk
#11 No sólo no la menoscaba sino que quitaría de delante a todas esas hijas de puta que con sus falsas denuncias no sólo joden a los falsamente denunciados y su entorno, sino también restan servicio a todas las que sí lo necesitan.

Pero este gobierno, como los anteriores, prefiere mirar para otro lado.
0 K 10
#7 omega7767
si solo conociera los casos de denuncias que se publican en Meneame, pensaría que por lo menos el 50% de las denuncias son falsas.
0 K 11
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#7 Pero ya son más que los reconocidos oficialmente...
1 en 2024... 1... ejem...
0 K 8
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Suma-r y sigue
0 K 8
#8 Tiranoc
Me hubiera gustado ver la cara de la tía y las excusas que debe haber puesto cuando le comunicaron que la habían cazado.
0 K 8
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#8 pues que son unos machistas
0 K 8

menéame