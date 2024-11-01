Denuncia en Fuengirola a su expareja por saltarse el alejamiento y acaba detenida por inventárselo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Fuengirola (Málaga) a una mujer por denuncia falsa. Según las averiguaciones, la sospechosa de 40 años interpuso una denuncia falsa contra su excompañero sentimental, de 64, al que culpaba de amenazarla y quebrantar una orden de alejamiento, en un intervalo de tiempo en el que el denunciado estaba detenido en comisaría. El arresto de la mujer se realizó tras interponer denuncia en la Comisaria de Fuengirola contra su expareja. La denunciante relató un doble episodio en el ámbito de la violencia ...
| etiquetas: denuncia falsa , fuengirola , expareja , saltarse el alejamiento , detenida
Así funciona el sistema
Hace un tiempo cayó otra mentirosa porque el acusado de insultarla y amenazarla se desesperó y consignó su móvil a la jueza.
La mentirosa siguió erre que erre, y la jueza lo tuvo facilísimo. Los mensajes se los enviaba ella misma desde otro número que controlaba.
El problema de mentir no es la primera vez, es venirse arriba y bajar la guardia a la octava o la novena vez.
Luego se llevan las manos a la cabeza con la derecha, pero no paran de ignorar a una parte de la sociedad.
Pero este gobierno, como los anteriores, prefiere mirar para otro lado.
1 en 2024... 1... ejem...