Denuncia colectiva contra un influencer por incitación al odio: “Hay que parar a este tipo de personas”

La asociación Stop Violencia Vicaria y nueve personas han denunciado conjuntamente a un creador de contenido. En su escrito señalan que se mofa de la violencia machista y que señala a mujeres en sus redes de forma reiterada.
Poco después, el 30 de diciembre, el investigado colgó la imagen de una usuaria de Instagram que respondió con un insulto a este vídeo en sus comentarios. Tras difundir la imagen y el nombre de usuaria de esta mujer, numerosas personas se dirigieron a ella de forma intimidante, dice el escrito.
Echar a tus seguidores contra alguien que te discute, aunque sea con malas formas o insultos, es una conducta despreciable de hostigamiento. A ver si la gente va tomando consciencia de que lo que haces en internet tiene consecuencias reales fuera.
En ese mismo marco discursivo, se dirige de forma explícita a una mujer víctima de
