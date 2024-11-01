edición general
Denuncia colectiva contra un influencer por incitación al odio: “Hay que parar a este tipo de personas”

Denuncia colectiva contra un influencer por incitación al odio: "Hay que parar a este tipo de personas"

La asociación Stop Violencia Vicaria y nueve personas han denunciado conjuntamente a un creador de contenido. En su escrito señalan que se mofa de la violencia machista y que señala a mujeres en sus redes de forma reiterada.

#1 EISev
Alguno debería tomar nota de esto:

Poco después, el 30 de diciembre, el investigado colgó la imagen de una usuaria de Instagram que respondió con un insulto a este vídeo en sus comentarios. Tras difundir la imagen y el nombre de usuaria de esta mujer, numerosas personas se dirigieron a ella de forma intimidante, dice el escrito.

Echar a tus seguidores contra alguien que te discute, aunque sea con malas formas o insultos, es una conducta despreciable de hostigamiento. A ver si la gente va tomando consciencia de que lo que haces en internet tiene consecuencias reales fuera.
#2 MiguelDeUnamano
Entre los contenidos difundidos por este hombre, acusado por su pareja por violencia de género, figuran declaraciones en las que justifica los asesinatos machistas como una reacción comprensible del hombre. En varios vídeos sostiene que las mujeres asesinadas no son “pobrecitas”, sino que los verdaderos damnificados serían los hombres “a los que llevan a un nivel de estrés total” y “sacan de sus casillas”.

En ese mismo marco discursivo, se dirige de forma explícita a una mujer víctima de

…
#3 josde
Vaya joyita que es el influencer.
