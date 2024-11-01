·
La denuncia de un albaceteño sobre la compra de una parcela en Marbella destapa una red criminal
La Guardia Civil ha desarticulado en Los Barrios (Cádiz) una organización criminal que vendía inmuebles suplantando la identidad de los propietarios.
etiquetas
denuncia
albacete
marbella
red
