Dentro del cobertizo donde se fabrican diminutos muebles para casas de muñecas [ENG]
Escondido en un cobertizo de jardín, Terry Facey, un ebanista jubilado convertido en miniaturista, pasa sus días creando algo maravillosamente pequeño.
ebanistería
terry facey
cultura
#1
Fisionboy
A lo tonto me he comido el vídeo entero. Da gusto ver a gente haciendo algo con dedicación y cariño.
