Denis Kapustin, líder del RDK, sigue vivo tras operación de inteligencia ucraniana

El comandante del Cuerpo de Voluntarios Rusos, Denis Kapustin, está a salvo tras una exitosa operación de inteligencia que expuso un plan ruso de asesinato.

| etiquetas: denis kapustin , white rex , inteligencia ucraniana , complot , asesinato
rusito #1 rusito
Ha aparecido varias noticias en Internet hace pocas horas que desmienten la noticia de hace unos días que Denis Kapustin falleció en combate. www.eldebate.com/internacional/20251227/muere-combatedenis-kapustin-li
