La demolición silenciosa de la sanidad pública: cuando la Xunta convierte la salud en una lista de espera

Desde la Consellería de Sanidad se suceden los anuncios vacíos, las inauguraciones de quirófanos que no funcionan y los discursos sobre “modernización” que no se sostienen frente a la realidad de los pasillos colapsados, las bajas sin cubrir y la precariedad laboral de miles de profesionales agotados. El discurso triunfalista contrasta brutalmente con el sufrimiento cotidiano de los pacientes que esperan meses —o incluso años— para una intervención o una prueba diagnóstica básica.Es la consecuencia directa de años de recortes, propaganda y desp

8 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Si lo vemos delante de nuestros ojos...y la gente no va a quemarles las pelotas. Pues tenemos lo que nos merecemos.
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#1 A ver, que igual detrás del respaldo de parte de los votantes al PP tiene su explicación, como podría ser el hecho de querer privar a sus hijos y nietos de una sanidad que ellos sí han disfrutado.
alfema #4 alfema
Y no sólo eso, en la atención primaria también, me ha pasado que la aplicación móvil no te permite solicitar citas, tienes que llamar o ir al centro de salud a pedirla, que si el médico está de vacaciones o de baja y te tienen que dar cita con otro o esperar a que vuelva tu médico, cuando está de vacaciones.

Me ha pasado solicitando citas para mi, mi doctora estaba de baja, o para mi padre, su médico estaba de vacaciones, menos mal que eran temas que podían esperar.
#2 tierramar
Esta noticia es aplicable a muchas de las comunidades autónomas: han transformado la sanidad en mera propaganda politica para hacer creer que existe una sanidad que no existe; que se ha transformado en listas de espera. Estar en lista de espera NO es ser atendido; las consecuencias muertes, y enfermedad com el cribado de cáncer de Andalucia, sólo se trataba de propaganda; no se estaba haciendo nada. Madrid esta aumentando su población en 120000 habitantes al año, a la vez que desmantelan la sanidad publica y la educación publicas.
#3 tierramar *
soymadrid.org/madrid/madrid-lidera-la-privatizacion-sanitaria-en-espan Madrid lidera la privatización sanitaria en España: más de 5.000 millones de fondos públicos desviados a hospitales privados en seis años
#7 laruladelnorte *
Hace tiempo que la Xunta hace oídos sordos a todo lo que tiene que ver con la sanidad pública,las quejas de médicos,enfermeras y pacientes caen en saco roto,el negocio de la salud es lo único que los mueve...¿e a culpa de quen é? dos que votan ao PP. :clap:
#5 tierramar *
Nos están dejando sin sanidad publica sin que nos demos cuenta, en todas las comunidades. Y a la vez, siguen trayendo inmigrantes que necesitan atención sanitaria. Nos deberíamos unir todas las comunidades para rebelarnos contra esta clase politica inepta, corrupta y homicida.
alfema #8 alfema *
Borrado
