edición general
21 meneos
19 clics
Los demócratas ven ilegal el ataque militar a Venezuela en un momento en el que la popularidad de Trump está en horas bajas

Los demócratas ven ilegal el ataque militar a Venezuela en un momento en el que la popularidad de Trump está en horas bajas

Los líderes del partido Demócrata se han alzado furiosos contra la intervención militar en Venezuela de Donald Trump. No solo porque consideren que se trate de una acción ilegal, sino porque se ha hecho a espaldas del Congreso. En las 72 horas posteriores al ataque sobre Caracas, congresistas y senadores demócratas han salido en tropel a denunciar el abuso de poder por parte del presidente estadounidense.

| etiquetas: democratas , ataque ilegal venezuela , trump , horas bajas
18 3 0 K 101 actualidad
11 comentarios
18 3 0 K 101 actualidad
Comentarios destacados:    
Sinfonico #1 Sinfonico
O lo paran desde su país o no habrá quien pare a este payaso
7 K 83
Priorat #3 Priorat
#1 No pueden. Se ha demostrado que los resortes legales para parar ilegalidades del presidente de EE.UU. son inexistentes.

Solo pueden pararlo dando un golpe de estado o, es USA no lo descartemos, pegándole un tiro.
1 K 23
Sinfonico #5 Sinfonico
#3 Que los resortes legales son inexistentes vale, pero es que ahora se ha saltado leyes internacionales,si la justicia de EEUU funcionase debería ser detenido inmediatamente, sé que no va a pasar, pero seria lo lógico si nos atenemos a la ley.
0 K 11
tul #7 tul
#5 si existe mentira mas gorda que la de los "checks & balances" esa es la cacareada "ley internacional"
2 K 43
#4 Alberto_meneame
#1 Lo que más miedo me da este gilipollas puede ser capaz de iniciar la 3 guerra mundial y quizás las bombas nucleares sean lo que le paren, pero seguramente después de morir él.
0 K 7
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#1 Payaso, dices, esta loco total el pederasta y ladrón.
1 K 31
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#1 ya lo intentaron legalmente cuando el Asalto al Capitolio y legalemente dilató el procedimiento para librarse
0 K 20
Battlestar #9 Battlestar
#1 Hombre, yo creo que los otros países, sobre todos los europeos, deberían ser los que le pararan los pies, pero si les reímos las gracias
0 K 10
Mountains #2 Mountains *
La exvicepresidenta Kamala Harris, que ha mantenido un perfil bajo desde que perdió las elecciones contra Trump, publicaba un largo comunicado en X el sábado condenado la agresión."Que Maduro sea un dictador brutal e ilegítimo no cambia el hecho de que esta acción fue tanto ilegal como imprudente", advertía. Y añadía: "El pueblo estadounidense no quiere esto y está cansado de que le mientan".
1 K 17
neo1999 #11 neo1999
Habrá que secuestrar a Trump para liberarlos de este dictador... Oh wait!
0 K 11
#10 Horkid *
Quizá lo que les ha molestado es que Trump lo ha hecho sin disimulos ni eufemismos, y ha dejado a EEUU y las politicas de derecha al desnudo: se trata de negocios y punto. www.globalizacion.ca/este-es-el-pais-que-mas-ha-bombardeado-a-otras-na Este es el pais que mas ha bombardeado a otras naciones, que no vengan a rasgarse las vestíduras ahora, NO hay que creerles nada.
0 K 10

menéame