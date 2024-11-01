Los demócratas ven ilegal el ataque militar a Venezuela en un momento en el que la popularidad de Trump está en horas bajas

Los líderes del partido Demócrata se han alzado furiosos contra la intervención militar en Venezuela de Donald Trump. No solo porque consideren que se trate de una acción ilegal, sino porque se ha hecho a espaldas del Congreso. En las 72 horas posteriores al ataque sobre Caracas, congresistas y senadores demócratas han salido en tropel a denunciar el abuso de poder por parte del presidente estadounidense.