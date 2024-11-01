La democracia europea se deteriora (inglés)

El año pasado, varios organismos de control detectaron un deterioro del espacio democrático en Italia, Alemania y Francia. Al recurrir a las denominadas medidas de seguridad de emergencia, los principales Estados de la UE están coartando el derecho a la libertad de expresión. El verano pasado, el Gobierno italiano de Giorgia Meloni aprobó la denominada «ley anti-Gandhi», que tipifica como delito incluso las protestas no violentas y la resistencia pasiva. Al muy controvertido «Decreto de Seguridad» le siguió recientemente otro, que introduce...