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La democracia europea se deteriora (inglés)

La democracia europea se deteriora (inglés)

El año pasado, varios organismos de control detectaron un deterioro del espacio democrático en Italia, Alemania y Francia. Al recurrir a las denominadas medidas de seguridad de emergencia, los principales Estados de la UE están coartando el derecho a la libertad de expresión. El verano pasado, el Gobierno italiano de Giorgia Meloni aprobó la denominada «ley anti-Gandhi», que tipifica como delito incluso las protestas no violentas y la resistencia pasiva. Al muy controvertido «Decreto de Seguridad» le siguió recientemente otro, que introduce...

| etiquetas: democracia , unión europea
7 0 0 K 94 politica
1 comentarios
7 0 0 K 94 politica
cocolisto #1 cocolisto
Muy buen articulo de denuncia del avance imparable de la represión de todo sentimiento de colectividad, sean asociaciones civiles, sindicatos, ONGs o toda tendencia de izquierda.
"Si bien la alianza entre partidos conservadores y de extrema derecha se está ampliando a nivel de la UE, la lógica del cordón sanitario ha sido activa redirigido contra la izquierda — ya sea que esto signifique partidos de izquierda o grupos de la sociedad civil etiquetados como izquierdistas para d…   » ver todo el comentario
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menéame