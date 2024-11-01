·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10520
clics
Las verdaderas razones del declive de Menéame
11893
clics
¿Cómo han hecho los 7 miembros del jurado del Premio Planeta para leerse 1320 libros?
5676
clics
Engañabobos
4044
clics
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”
4301
clics
A la caza de Martiño, el profesor exlíder de En Marea fugado tras violar "sádicamente" 10 veces a una niña: "Le daba puñetazos"
más votadas
410
Las verdaderas razones del declive de Menéame
512
La imagen que muchos madrileños ven cada día al pedir cita médica: los privados primero, los públicos… para 2026
419
Atacan y bloquean la cerradura de la sede de Amama, la asociación que destapó el escándalo de los cribados en Andalucía
565
David Alandete, el periodista que provoca las críticas de Trump a España desde Washington
255
Ayuso recurre al Supremo para mantener ocultas las cuentas de Madrid Network, que recibió 80 millones de dinero público
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
19
clics
Delimitación del Dominio Público Hidráulico: el Proyecto Linde
Zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, con ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento.
|
etiquetas
:
linde
,
río
,
servidumbre
,
distancia
1
1
0
K
12
cultura
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
12
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Uge1966
No aplica a las acequias de riego.
0
K
11
#3
Catapulta
#2
Obvio, aplica a los cauces naturales de agua.
0
K
7
#1
Catapulta
Lo envío por informar que en torno a toda masa fluvial se deben respetar 5 metros a cada lado de servidumbre para uso y tránsito público. No puede ser vallado ni impedido el paso. Ahora vayan a Maps a ver sus cauces y díganme si su comunidad está cumpliendo con la normativa. Ya les digo yo que no.
Gente con su chalet comiéndose un arroyo o el ganado metido en medio del mismo cauce llenándolo de excrementos y comiéndose toda la vegetación...
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Gente con su chalet comiéndose un arroyo o el ganado metido en medio del mismo cauce llenándolo de excrementos y comiéndose toda la vegetación...