Delimitación del Dominio Público Hidráulico: el Proyecto Linde

Zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, con ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento.

Uge1966
No aplica a las acequias de riego.
Catapulta
#2 Obvio, aplica a los cauces naturales de agua.
Catapulta
Lo envío por informar que en torno a toda masa fluvial se deben respetar 5 metros a cada lado de servidumbre para uso y tránsito público. No puede ser vallado ni impedido el paso. Ahora vayan a Maps a ver sus cauces y díganme si su comunidad está cumpliendo con la normativa. Ya les digo yo que no.

Gente con su chalet comiéndose un arroyo o el ganado metido en medio del mismo cauce llenándolo de excrementos y comiéndose toda la vegetación...
