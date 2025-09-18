edición general
Delgado confirma que hay víctimas españolas en Gaza y recuerda que "es obligación de todos" perseguir los "graves crímenes" de Israel

Àngels Barceló entrevista a la fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado Dolores Delgado, fiscal de Derechos Humanos, sobre Gaza: "Imagínese que durante el Holocausto hubiéramos tenido información en tiempo real. La fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, ha pasado este jueves por los micrófonos de Hoy por Hoy después de que la Cadena SER haya adelantado que la Fiscalía General del Estado ha autorizado la puesta en marcha de una investigación, solicitada por la.......

Cojones que viraje de opinión de Perico!!! :-D
No hay ningún juez en la Audiencia Nazional con lo que hay que tener... dignidad y decencia, para encausar al gobierno Israelí por los crímenes que ha y está cometiendo. Luego salen a cenar y en los restaurantes, sus vecinos poderosos y ppsunos les van a mirar con desprecio y suficiencia y eso en esa clase social es inaguantable, peor que un bombardeo sobre un hospital!!
