Delfines y orcas cautivas: piscinas pequeñas, ruido y explotación circense (Informe de FAADA)

En España existen ocho delfinarios en los que se exhiben 75 delfines mulares, cuatro orcas y cuatro belugas. Una investigación de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) concluye que las condiciones en las que viven están lejos de garantizan su bienestar. Andrea Torres, bióloga, concreta que “son realmente circos acuáticos que venden como diversión el uso de animales altamente inteligentes". Situación “incomprensible” dado que la ley de bienestar animal prohibió el uso de animales salvajes en circos.