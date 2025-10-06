edición general
Delfines y orcas cautivas: piscinas pequeñas, ruido y explotación circense (Informe de FAADA)

En España existen ocho delfinarios en los que se exhiben 75 delfines mulares, cuatro orcas y cuatro belugas. Una investigación de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) concluye que las condiciones en las que viven están lejos de garantizan su bienestar. Andrea Torres, bióloga, concreta que “son realmente circos acuáticos que venden como diversión el uso de animales altamente inteligentes". Situación “incomprensible” dado que la ley de bienestar animal prohibió el uso de animales salvajes en circos.

#1 granwyo *
Condiciones lamentables. Y atención a la defensa (de mierda) que hace el presidente de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios.

Prohibición ya! {0x1f624}
#2 granwyo *
Cuando amigos o familia te enseñen fotitos de esos espectáculos lamentables, enviarles de vuelta los documentales Black Fish y The Cove, para que la ignorancia no sea una excusa.

Otros paises ya lo prohben. Francia prohibió el uso de cetaceos en cautividad en 2017.
www.mundiario.com/articulo/sociedad/delfines-orcas-cautividad-son-proh
gringogo #3 gringogo *
#2 De hecho en Blackfish se incluye el caso del cuidador que murió tras el ataque de una orca en Loro Parque, Tenerife (a partir del 58:40):

www.youtube.com/watch?v=80CnFPTra40

en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Alexis_Martínez
