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¿“Delfines kamikaze” en Ormuz? La extraña guerra de acusaciones entre EEUU e Irán

¿“Delfines kamikaze” en Ormuz? La extraña guerra de acusaciones entre EEUU e Irán

Fox News habla de animales cargados con minas, el Pentágono lo niega y Washington responde con ironía ante una historia sin confirmación oficial. Una sorprendente información difundida por Fox News ha encendido el debate internacional al asegurar que Irán habría desplegado en el estrecho de Ormuz supuestos “delfines kamikaze” equipados con minas para romper el bloqueo estadounidense. La versión, presentada con el llamativo título de “la última esperanza” iraní, ha generado una cascada de reacciones oficiales.

| etiquetas: delfines , kamikaze , guerra eeuu e irán
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3 comentarios
3 0 0 K 38 actualidad
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones *
:shit:

Puto trumpiverso.
Guillotinas por favor.
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#2 fremen11
TACO está flipper-ando
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Apotropeo #3 Apotropeo
¿ Delfines ?
¡¡ Voy a por la toalla !!
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menéame