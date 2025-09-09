edición general
15 meneos
28 clics
Delegado del Gobierno acusa a Almeida y Ayuso de "tomar parte" por quienes "aplastan la sociedad civil" de Gaza

Delegado del Gobierno acusa a Almeida y Ayuso de "tomar parte" por quienes "aplastan la sociedad civil" de Gaza

"Están tomando parte por aquellos que bombardean hospitales o que acribillan a niños y niñas"

| etiquetas: delegado del gobierno , ayuso , almeida , gaza
12 3 1 K 167 actualidad
3 comentarios
12 3 1 K 167 actualidad
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Estan al lado de los hijos de fruta.
1 K 16
Rayder #1 Rayder
Llevan haciéndolo desde que se inició esta nueva fase del conflicto.
1 K 15
Khadgar #2 Khadgar
Están tomando parte por quienes les dicen que tienen que tomar parte. Y por ponerse en contra del gobierno, eso también.
0 K 14

menéame