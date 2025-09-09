·
Delegado del Gobierno acusa a Almeida y Ayuso de "tomar parte" por quienes "aplastan la sociedad civil" de Gaza
"Están tomando parte por aquellos que bombardean hospitales o que acribillan a niños y niñas"
|
etiquetas
:
delegado del gobierno
,
ayuso
,
almeida
,
gaza
3 comentarios
#3
cenutrios_unidos
Estan al lado de los hijos de fruta.
1
K
16
#1
Rayder
Llevan haciéndolo desde que se inició esta nueva fase del conflicto.
1
K
15
#2
Khadgar
Están tomando parte por quienes les dicen que tienen que tomar parte. Y por ponerse en contra del gobierno, eso también.
0
K
14
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
