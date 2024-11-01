edición general
Delcy Rodríguez será juramentada como presidenta interina este lunes ante la Asamblea Nacional electa el 25 de mayo

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumirá este lunes, 5 de enero, la presidencia interina de Venezuela, tras una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que publicó la noche de este sábado una ponencia conjunta ordenando su juramentación ante la Asamblea Nacional (AN). De acuerdo con el fallo, Rodríguez ejercerá el cargo con “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes” a la Presidencia de la República.

Apotropeo #1 Apotropeo
Será si no van los Delta Force.
5 K 77
Pacman #3 Pacman
#1 o si no se pilla un avión y unas pocas de maletas :troll:
0 K 12
Tarod #6 Tarod
#1 Que van a hacer USA al final? Llevarse el petróleo y punto? Y como?
Irán y vendrán a su antojo?
0 K 10
#7 meneandotela *
#1 me entraron dudas ayer, no eran los Navy Seals lo mejor que tiene EEUU?
0 K 6
Apotropeo #14 Apotropeo
#7 aquí, a nada que se complique, terminarán entrando los boinas verdes.
0 K 8
#16 guillersk
#7 chuck Norris es el protagonista de la peli "delta force " imagina.
0 K 10
Casiopeo #8 Casiopeo
#1 No irán. Trumpo ha pactado con Delcy: la cabeza de Maduro y el petroleo para las empresas americanas a cambio de seguir mandando. Apuntaos mi hipótesis.
4 K 58
#11 Nusku
#8 De hecho creo que ha vendido a Maduro, por eso ha sido tan fácil todo.
4 K 63
Casiopeo #12 Casiopeo
#11 Exactamente.
0 K 17
#13 Sammy_Jankis
#8 Más claro agua.
1 K 10
Supercinexin #15 Supercinexin
#8 Delcy me tiene amigado en Menéame seguro, jajajaj www.meneame.net/story/trump-afirma-maduro-seria-inteligente-dejara-pod
0 K 17
pip #17 pip
#8 no es una hipótesis, es un hecho. Lo ha dicho claramente.
0 K 11
Alakrán_ #9 Alakrán_
#1 El plan sigue su curso.
0 K 11
joffer #2 joffer
Pantomima full
1 K 22
tusitala #10 tusitala
Habrá estado involucrada?
0 K 10
javierchiclana #4 javierchiclana
Sólo hay un presidente legítimo... el elegido por el Pueblo en las urnas: resultadosconvzla.com/
2 K 9
#5 Nusku
#4 A eso Trump se la suda, a ver si despertamos ya!
2 K 28

