Delcy Rodríguez será juramentada como presidenta interina este lunes ante la Asamblea Nacional electa el 25 de mayo

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumirá este lunes, 5 de enero, la presidencia interina de Venezuela, tras una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que publicó la noche de este sábado una ponencia conjunta ordenando su juramentación ante la Asamblea Nacional (AN). De acuerdo con el fallo, Rodríguez ejercerá el cargo con “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes” a la Presidencia de la República.