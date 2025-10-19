Dejaron escapar al amigo de Jerí, pieza clave del caso de violación

Conveniente huida. La víctima formuló la denuncia contra José Jerí y Marco Cardoza el 30 de diciembre de 2024, pero el segundo no se presentó a las citaciones y se fugó a Francia el cuatro de febrero de 2025. Recién el cinco de marzo salió el mandato de detención, perjudicando la indagatoria fiscal y dejando impune el grave caso.



La víctima del caso de violación sexual atribuido al congresista y actual jefe de Estado, José Jerí Oré, decidió acatar la decisión de la Fiscalía Suprema, que resolvió no formalizar ni tampoco iniciar una investigación preparatoria por falta de pruebas. Sin embargo, el caso sigue irresuelto, impune, opaco.



El expediente ahora se encuentra en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta, donde el único acusado es el empresario Marco Cardoza Hurtado, amigo de Jerí. La agraviada acusó inicialmente a Cardoza y a Jerí. Cuando era un imperativo ordenar la detención, o impedir la salida del país de Cardoza, las autoridades no lo hicieron.



De acuerdo con la versión de la víctima, José Jerí la invitó a una reunión de Año Nuevo en la Casa Club Santa Rosa de Quives (Canta, sierra de Lima), para el domingo 29 de diciembre de 2024. También fue convocado su tío político, Marco Cardoza. Partieron desde Huaral -donde viven y tienen sus negocios- en un taxi alquilado y conducido por el amigo de Cardoza, Luis Vega Heredia. Al borde del mediodía llegaron al punto y Jerí los recibió. En el lugar había una pareja de esposos amiga del legislador. A todos les invitó a beber pisco y compartir una damajuana de vino.