La deforestación explica el 74 % de la pérdida de lluvias en la Amazonía desde 1985

Un estudio con datos satelitales a gran escala (2,6 millones de km2, 1985-2020) detectó que la deforestación causó el 74% de la reducción (en 15,8 mm) en la lluvia en la estación seca en la selva amazónica respecto a 1985. Esa deforestación tambíen causó el 16,5 % del incremento de 2°C de media registrado en la región (el 83,5% restante, por el cambio climático global). Calculan que en la Amazonia en 2035 la subida será 2,64 °C y 28,3 mm menos de lluvia en la estaión seca.

- Paper (abierto): www.nature.com/articles/s41467-025-63156-0

pepel
Deforestación me suena a Bolsonaro, especialmente los últimos años.
vviccio
Los bosques proveen agua limpia y lo hacen gratis. Veremos que ocurrirá en la península ibérica tras la ola de incendios.
