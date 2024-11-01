edición general
6 meneos
126 clics

Defienden el mural de Roc Blackblock contra el turismo (CAT)

La Kasa de la Muntanya ha organizado un vermú reivindicativo para defender el mural contra la masificación turística de Roc Blackblock denunciado por la Guardia Urbana.

| etiquetas: roc blackblock , mural , turismo , barcelona , guardia urbana
5 1 1 K 57 actualidad
2 comentarios
5 1 1 K 57 actualidad
cosmonauta #2 cosmonauta
¡Que Cuqui!

Ahora mismo pillo un vuelo desde Londres para compartirlo en redes
0 K 17
#1 unocualquierax
Una vez más, aparece la exigencia de un ciudadano hacia un funcionario de que éste le hablara en catalán.
La ley es ambigua, defiende el derecho del ciudadano a ser ATENDIDO en la lengua que elija. Pero ¿qué es eso de 'atender' ? ¿hablar o entender?.
0 K 7

menéame