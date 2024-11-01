·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8661
clics
Las nuevas y comprometedoras fotos del ex príncipe Andrés: jugando con un misterioso niño y una pelota con un pezón
4727
clics
Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente
3325
clics
¿Cómo se comunicaban Carlos V e Isabel de Portugal? Lo tuvieron claro desde el primer día
3131
clics
Los Gemeliers, hospitalizados tras sufrir una brutal agresión en Madrid
3099
clics
Una turbina contra el mundo: cómo un hombre empecinado levantó en solitario el molino de viento más raro de Europa
más votadas
456
Los márgenes empresariales baten récords en 2025 y la productividad por trabajador sube el doble que salarios
495
The London Economic: Los multimillonarios odian al presidente del Gobierno español: debe estar haciendo algo bien [Ing]
491
El algoritmo silencia a Epstein: Mientras RRSS invisibilizan la red de pedofilia de las élites, viralizan la moda therians
322
Miles de millonarios no pagan ningún impuesto sobre la renta en Francia
598
El Gobierno de Ayuso dio siete contratos públicos a dedo a su amigo y gurú, el líder de los 'Pocholos'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
126
clics
Defienden el mural de Roc Blackblock contra el turismo (CAT)
La Kasa de la Muntanya ha organizado un vermú reivindicativo para defender el mural contra la masificación turística de Roc Blackblock denunciado por la Guardia Urbana.
|
etiquetas
:
roc blackblock
,
mural
,
turismo
,
barcelona
,
guardia urbana
5
1
1
K
57
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
1
K
57
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
cosmonauta
¡Que Cuqui!
Ahora mismo pillo un vuelo desde Londres para compartirlo en redes
0
K
17
#1
unocualquierax
Una vez más, aparece la exigencia de un ciudadano hacia un funcionario de que éste le hablara en catalán.
La ley es ambigua, defiende el derecho del ciudadano a ser ATENDIDO en la lengua que elija. Pero ¿qué es eso de 'atender' ? ¿hablar o entender?.
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ahora mismo pillo un vuelo desde Londres para compartirlo en redes
La ley es ambigua, defiende el derecho del ciudadano a ser ATENDIDO en la lengua que elija. Pero ¿qué es eso de 'atender' ? ¿hablar o entender?.