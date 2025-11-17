edición general
El déficit de España caerá por debajo del de Alemania por primera vez en dos décadas

Traducción del artículo publicado el 17/11/2025 en Financial Times: "La cuarta economía más grande de Europa, que en su día fue una de las principales víctimas de la crisis de la zona euro, ha reducido su déficit tras años de sólido crecimiento y mayores ingresos fiscales. El déficit de España se reducirá por quinto año consecutivo hasta el 2,5% del PIB en 2025 y descenderá al 2,3% el próximo año, según las últimas previsiones del Banco de España".

economía, pib, deuda, alemania, españa
comentarios
plutanasio #3 plutanasio
Spam de tu blog
ipanies #2 ipanies
Como no hay presupuestos estamos pagando deuda a tope y los acreedores extranjeros están encantados... Por eso en la UE no dicen nada de inestabilidad política ni desgobierno, mientras paguemos les suda los huevos si la sanidad, la educación, la universidad pública, las infraestructuras de transporte o las energéticas se van a la mierda.
A la macroeconomía le gusta el desgobierno.
elsnons #1 elsnons
Y sino nos enfadamos ….
Mildranx #4 Mildranx
Articulo para mononeuronales. Por poner en contexto, España la deuda es del 103% del pib, alemania del 62%.
