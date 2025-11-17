El déficit de España caerá por debajo del de Alemania por primera vez en dos décadas

Traducción del artículo publicado el 17/11/2025 en Financial Times: "La cuarta economía más grande de Europa, que en su día fue una de las principales víctimas de la crisis de la zona euro, ha reducido su déficit tras años de sólido crecimiento y mayores ingresos fiscales. El déficit de España se reducirá por quinto año consecutivo hasta el 2,5% del PIB en 2025 y descenderá al 2,3% el próximo año, según las últimas previsiones del Banco de España".