Defensa reserva 1.500 millones para combustible de vehículos y calefacción de las bases

El Consejo de Ministros dio esta semana luz verde al nuevo acuerdo marco de suministro de combustibles líquidos para el Ministerio de Defensa, que tiene un valor estimado de 1.476 millones de euros. Se trata de una partida que contempla el uso de combustibles líquidos de uso militar no cubiertos por la contratación centralizada estatal, en particular combustibles navales y de aviación, así como gasóleos y gasolinas específicos para bases, instalaciones y medios militares terrestres, navales y aéreos.

verocla #2 verocla
De los 1500M llegarán al cuartel 1000M y de esos otro poco desaparecerá
mmpulido #3 mmpulido
#2 De los 1000M se reparten a todos y cada uno de los cuarteles y llegan unos 500M
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#3 #2 Claro, y cabrear al ejército :roll:

1500 millones, y si hay que meter presupuesto de ciencia a investigación militar para que estén contentos, pues se mete.
tul #1 tul
la polvora del rey
#4 Sigo_intentandolo
Acabamos de incrementar el gasto en defensa en algo que si o si necesitamos...

Pues tampoco es mal enfoque
