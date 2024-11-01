Defensa reserva 1.500 millones para combustible de vehículos y calefacción de las bases

El Consejo de Ministros dio esta semana luz verde al nuevo acuerdo marco de suministro de combustibles líquidos para el Ministerio de Defensa, que tiene un valor estimado de 1.476 millones de euros. Se trata de una partida que contempla el uso de combustibles líquidos de uso militar no cubiertos por la contratación centralizada estatal, en particular combustibles navales y de aviación, así como gasóleos y gasolinas específicos para bases, instalaciones y medios militares terrestres, navales y aéreos.