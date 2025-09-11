Defensa prepara su "hito urbano" en Madrid: un edificio de 18 plantas para "centralizar" oficinas en Nuevos Ministerios

El ministerio utilizará la parcela de la Escuela Politécnica Superior del Ejército, entre la Castellana y Joaquín Costa, para "centralizar gran parte de sus oficinas e instalaciones" y presupuesta 95 millones de euros. Enfrente de Nuevos Ministerios y a tiro de piedra del distrito financiero de AZCA. En esa zona codiciada de Madrid, el cruce del paseo de la Castellana con la calle de Joaquín Costa, se encuentra la Escuela Politécnica Superior del Ejército, una academia militar que acoge aulas y talleres, un aparcamiento en superficie y barracon