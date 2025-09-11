edición general
Defensa prepara su "hito urbano" en Madrid: un edificio de 18 plantas para "centralizar" oficinas en Nuevos Ministerios

El ministerio utilizará la parcela de la Escuela Politécnica Superior del Ejército, entre la Castellana y Joaquín Costa, para "centralizar gran parte de sus oficinas e instalaciones" y presupuesta 95 millones de euros. Enfrente de Nuevos Ministerios y a tiro de piedra del distrito financiero de AZCA. En esa zona codiciada de Madrid, el cruce del paseo de la Castellana con la calle de Joaquín Costa, se encuentra la Escuela Politécnica Superior del Ejército, una academia militar que acoge aulas y talleres, un aparcamiento en superficie y barracon

Yoryo #1 Yoryo
Todo un "caramelito" en caso de conflicto :-D
#3 MetalAgm
#1 Concentrando toda la economia, administraciones y trabajos de un país en Madrid se lo estan poniendo a huevo a los enemigos... España, creando su propia diana...
reivaj01 #7 reivaj01
#3 Los mejores misiles balísticos intercontinentales hipersónicos, los de Madriz
alcama #2 alcama
Huele a sobres
ummon #4 ummon
#2 ¿Sobres? Ya ni siquiera maletines, baúles directamente.
pitercio #6 pitercio
Los yanquis tienen su pentágono, a ver cómo le llaman a este las mentes condecoradas... si el prisma, el recubo, power tower, el polígamo regular...
#10 Beltza01
#6 La Austin Tower.
#9 MADMax2
#8 Bueno, creo que Pedro Sánchez no sería quien tomaría esa decisión, sobre todo porque él prefiere descentralizar y mandar cada cosa a una punta del país (aunque se tenga que recorrer el doble de distancia que cuando esté centralizado). No porque sea mejor (tampoco voy a decir que sea peor) sino por su política de contentar a la España periférica.

Pero si es decisión de la inteligencia militar mmmm no sé ...
#5 MADMax2
No sé yo si concentrar toda la cadena de mando, gestión, etc en un solo sitio es una solución estratégica recomendable
alcama #8 alcama
#5 Vas a saber tú más que Pedro Sánchez
