edición general
3 meneos
29 clics

En defensa del formato físico

Depender de lo que decidan comprar las grandes cadenas de streaming, que de forma casi invariable es lo más comercial, es la muerte del espectador como ente pensante, y la creación del consumidor acrítico. El cine, la literatura, la música son una droga. Quizá la única droga en el mundo que mejora nuestras mentes. No pueden pedirnos que en lugar de degustarla a fondo, simplemente elijamos entre varios títulos en un aséptico panel de carátulas, que le demos a un botón mientras nos hemos movido exactamente cero centímetros del sofá.

| etiquetas: cine , serie , libros , cultura , streaming
2 1 0 K 25 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 25 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
No voy a ser yo quien niegue los riesgos del streaming y que estás a merced de las distribuidoras pero yo:
- Empecé con cintas de cassete ... y las tiré con el tiempo.
- Tenía cintas de vídeo Beta que acabaron en la basura (de aquella no había contenedores de reciclaje)
- Idem con las VHS que encima se veían bastante peor.
- Luego me pasé a los discos de 5,25 para el ordenador .. a la basura.
- Luego empecé a comprar CD de música ... tengo unos 400 guardados en cajas desde las últimas obras,…   » ver todo el comentario
3 K 40
rojelio #3 rojelio
#1 #2 No es tanto el medio propiamente dicho, si no la disponibilidad y el control. Yo sólo compro audiovisual que no tenga limitaciones estúpidas por parte del editor. En mi caso eso significa música digital sin DRM (principalmente Bandcamp), música en CD, o películas en DVD/Bluray, que aunque tienen anticopia, puedo utilizar siempre que quiera, y sin conexión a Internet.
Si no puedo conseguirlo con esas condiciones, pues entonces por las malas. Lo que no estoy dispuesto es a pagar por algo que puede dejar de funcionar en cualquier momento si el editor se levanta con acidez.
0 K 11
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Formato físico = residuos
Será mas barato para el productor, pero el comprador también sale ganando
0 K 7

menéame