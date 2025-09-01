En defensa del formato físico

Depender de lo que decidan comprar las grandes cadenas de streaming, que de forma casi invariable es lo más comercial, es la muerte del espectador como ente pensante, y la creación del consumidor acrítico. El cine, la literatura, la música son una droga. Quizá la única droga en el mundo que mejora nuestras mentes. No pueden pedirnos que en lugar de degustarla a fondo, simplemente elijamos entre varios títulos en un aséptico panel de carátulas, que le demos a un botón mientras nos hemos movido exactamente cero centímetros del sofá.
| etiquetas: cine , serie , libros , cultura , streaming
- Empecé con cintas de cassete ... y las tiré con el tiempo.
- Tenía cintas de vídeo Beta que acabaron en la basura (de aquella no había contenedores de reciclaje)
- Idem con las VHS que encima se veían bastante peor.
- Luego me pasé a los discos de 5,25 para el ordenador .. a la basura.
- Luego empecé a comprar CD de música ... tengo unos 400 guardados en cajas desde las últimas obras,… » ver todo el comentario
Si no puedo conseguirlo con esas condiciones, pues entonces por las malas. Lo que no estoy dispuesto es a pagar por algo que puede dejar de funcionar en cualquier momento si el editor se levanta con acidez.
Será mas barato para el productor, pero el comprador también sale ganando