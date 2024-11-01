edición general
Defender la Revolución de Rojava

En los primeros días del año, el autodenominado gobierno de transición sirio lanzó ataques masivos contra tres barrios de mayoría kurda en Alepo. Los bombardeos, respaldados por Turquía, intentan forzar una nueva situación de guerra en el país, en este caso contra el proceso político y social que encabezan la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria y las Fuerzas Democráticas Sirias.

La pinza ya está completa:
Gobierno yihadista ex al-nusra
Turcos que llevan atacando rojava en territorio Sirio durante una década.
Ataques de yihadistas de ISIS
Ataques de Israel

Hay que tener ganas para aguantar siendo Kurdo en esa zona y no largarse a cualquier otro lugar.
#1 Y para completar el rizo... kurdos atizando a yazidíes y dando mucha, pero que mucha cera a los armenios hace 100 años.
#2 Eso fue hace mucho y bajo otras circunstancias. Ahora en Rojava conviven desde hace mas de una década yazidies, musulmanes, cristianos, ateos,.. Todos juntos sin ningún conflicto mas allá que el externo.
