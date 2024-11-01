Defender la Revolución de Rojava

En los primeros días del año, el autodenominado gobierno de transición sirio lanzó ataques masivos contra tres barrios de mayoría kurda en Alepo. Los bombardeos, respaldados por Turquía, intentan forzar una nueva situación de guerra en el país, en este caso contra el proceso político y social que encabezan la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria y las Fuerzas Democráticas Sirias.