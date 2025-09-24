El decreto ley de embargo de armas a Israel da libertad al Consejo de Ministros para hacer excepciones y para poner fin a las medidas que incluye

El BOE que recoge el decreto ley que establece el embargo de armas a Israel establece un sistema para esquivar este veto: el Consejo de ministros podrá aprobar, mediante acuerdo, que se permita la compra o venta de algún material “cuando la aplicación de la prohibición prevista en dicho artículo suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales”. Todas estas medidas podrán decaer cuando lo decida el Consejo de Ministros, sin necesidad de aprobar otra norma con rango de ley.