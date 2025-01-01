edición general
8 meneos
11 clics
El declive de la ganadería extensiva dificulta la prevención de incendios y la recuperación: "Las fincas pastoreadas reducen los fuegos en un 10%"

El declive de la ganadería extensiva dificulta la prevención de incendios y la recuperación: "Las fincas pastoreadas reducen los fuegos en un 10%"

Los ganaderos de extensivo señalan dos problemas relevantes, que condicionan su actividad: 'el exceso de burocracia' y la baja rentabilidad e su actividad.

| etiquetas: declive , ganadería , extensiva , dificulta , prevención , incendios
7 1 1 K 105 actualidad
4 comentarios
7 1 1 K 105 actualidad
#2 albx
Siempre y cuando la propia ganadería extensiva no provoque incendios para tener más pastos.
1 K 20
javierchiclana #1 javierchiclana
Los montes deben de tener sus rumiantes salvajes no el intensivo de la ganadería humana que tiende a eliminar el sotobosque donde se concentra la biodiversidad.
0 K 18
ContinuumST #4 ContinuumST
"Los ganaderos de extensivo señalan dos problemas relevantes que condicionan su actividad: "el exceso de burocracia" y la baja rentabilidad e su actividad."

Un par de preguntas: ¿Cuánto quieren ganar al mes estos señores? ¿Quieren hacer y deshacer sin normativa ninguna?
0 K 15
#3 tyrrelco
Si reducen un 10 por ciento y sus dueños son culpables de un porcentaje mayor de incendios, no sé yo si es lo comido por lo servido.
Igual hay que mirar otras alternativas.
0 K 10

menéame