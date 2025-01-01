edición general
10 meneos
15 clics
Se declaran tres incendios en la provincia de Albacete

Se declaran tres incendios en la provincia de Albacete

El que comenzaba este mediodía en Hellín ya ha sido extinguido y los medios de Infocam trabajan en otros dos en Alcadozo, como informa la Junta; y en Tobarra, según recoge MeteoHellín. Toda la provincia está en riesgo alto de incendios. El de Hellín, en la Laguna de los Patos, se ha declarado sobre las 13 horas y ha sido extinguido de inmediato. En Alcadozo trabajando medios tanto aéreos como terrestres.

| etiquetas: tres , incendios , provincia , albacete , alcadozo , tobarra
8 2 0 K 117 actualidad
6 comentarios
8 2 0 K 117 actualidad
obmultimedia #1 obmultimedia
"El que pueda hacer, que haga".
7 K 55
Skiner #5 Skiner
#1 no se muy bien cual es la ganancia de la TIerra quemada.
(Recomiendo desde aquí la serie Crematorio de Pepe Sancho)
0 K 8
obmultimedia #6 obmultimedia
#5 recalificacion de terrenos por "interes general" por via de una ley, hecha la ley, hecha la trampa, se saltan la prohibicion de construir nada en 30 años en terrenos quemados.
0 K 10
#4 slender_1
Pero si los fachatubers dicen que solo hay incendios en el oeste para que Perro pueda vender las tierras raras a China ¬¬
0 K 10
Pertinax #3 Pertinax *
Mejor edito que hoy estoy fengshuí.
1 K 9
#2 Taniaaa
Como va esto? Según llega el pirómano prende fuego y listo o que??? 20 años en la cárcel los metía yo
0 K 6

menéame