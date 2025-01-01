Se declaran tres incendios en la provincia de Albacete

El que comenzaba este mediodía en Hellín ya ha sido extinguido y los medios de Infocam trabajan en otros dos en Alcadozo, como informa la Junta; y en Tobarra, según recoge MeteoHellín. Toda la provincia está en riesgo alto de incendios. El de Hellín, en la Laguna de los Patos, se ha declarado sobre las 13 horas y ha sido extinguido de inmediato. En Alcadozo trabajando medios tanto aéreos como terrestres.