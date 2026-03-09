edición general
Declaran improcedente el despido de un minero que guardó explosivos en una taquilla de personal: 52.000 euros de indemnización

En el lugar donde los artilleros pretendían destruir el material había maquinaria trabajando, por lo que almacenaron 100 metros de cable explosivo en una taquilla en el interior de la mina.

Catapulta
No sé, tiene pinta de que el despido si que era procedente. Podían haber liado una gorda y seguro que iba contra las normas de seguridad. Aunque no estoy muy puesto y lo mismo solo era necesario un apercibimiento. No sé cómo se procede en estos casos, es como dejar un camión en el borde de un puente a medio construir. En lo peor te cargas a gente incluso...
